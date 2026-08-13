La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión preventiva de la Licencia Nacional de Conducir de un hombre de 46 años que publicó videos tomando whisky mientras manejaba y luego realizó una “humorada” en la Ruta 2.

El hecho fue denunciado a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite informar conductas peligrosas y hechos de violencia vial registrados en las calles y rutas del país.

A partir de las imágenes aportadas, la ANSV logró identificar al conductor y solicitó su inhabilitación preventiva. La licencia del hombre se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires y ahora deberá ser notificado de la medida, cuyo plazo será determinado por la jurisdicción correspondiente.

Más de 2.000 denuncias desde junio

El Sistema de Reporte Vial Ciudadano fue puesto en funcionamiento a mediados de junio y ya recibió 2.277 mensajes con denuncias sobre conductas peligrosas.

La herramienta funciona a través de WhatsApp y permite reportar situaciones como alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular mientras se maneja.

Según informó la ANSV, a partir de los reportes recibidos ya se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados graves.

El organismo analiza cada denuncia y, de acuerdo con las imágenes o pruebas disponibles y la normativa vigente, determina las medidas que corresponden en cada caso.