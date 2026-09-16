Tomás Albornoz cumplió la sanción de cuatro partidos que le impuso World Rugby luego del partido entre Los Pumas e Inglaterra. El apertura argentino quedó nuevamente habilitado para jugar y está disponible para regresar a Toulon.

La sanción se originó durante la tercera fecha del Nations Championship, en la derrota de Argentina ante Inglaterra por 31-24. Albornoz le reclamó al árbitro Angus Gardner y posteriormente World Rugby abrió una investigación.

Los partidos que se perdió

Como consecuencia de la suspensión, el jugador de Toulon quedó afuera de los partidos de Los Pumas frente a Sudáfrica y de los dos encuentros ante Australia. Además, no pudo participar del comienzo del Top 14 francés con su club.

Toulon comenzó el torneo francés con una derrota por 21-20 ante La Rochelle. Ahora, con Albornoz nuevamente habilitado, el apertura aparece como una alternativa para el equipo francés.

El regreso a Toulon

El entrenador de Toulon, Pierre Mignoni, había anticipado que utilizaría una formación con cambios para el próximo compromiso ante Castres. El técnico explicó que combinaría jugadores jóvenes con otros que todavía no habían tenido la oportunidad de demostrar su nivel en el comienzo del Top 14.

Con el cumplimiento de la sanción, Albornoz vuelve a estar disponible para competir. Los medios franceses dan por segura su vuelta al equipo en los próximos partidos.