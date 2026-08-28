Boca recibió una buena noticia dentro del duro panorama que atraviesa Tomás Aranda. El juvenil fue operado con éxito este jueves por la fractura de peroné derecho que sufrió durante un entrenamiento y ahora comenzará una extensa recuperación que lo dejará afuera de las canchas por lo que resta de 2026.

Cerca de las 23, el Xeneize confirmó oficialmente que la intervención quirúrgica había resultado exitosa y le dedicó un mensaje de apoyo al futbolista de 19 años.

El mensaje de Delgado para Aranda antes de su operación. (Foto: Captura Instagram)

La grave lesión se produjo durante la práctica del miércoles en el predio de Ezeiza. El juvenil sufrió una fractura en la zona de la sindesmosis, la articulación que une la tibia con el peroné y que resulta fundamental para la estabilidad del tobillo.

Los plazos estimados de recuperación oscilan entre tres y cuatro meses, aunque dependerán de la evolución del futbolista. De esta manera, Aranda quedó prácticamente descartado para el resto de la temporada y su regreso podría producirse durante la pretemporada de 2027.

El mensaje del Chelo Delgado

Antes de la operación, Aranda recibió la visita de Marcelo “Chelo” Delgado, director deportivo de Boca, quien lo acompañó personalmente en el hospital y posteriormente compartió una imagen junto al juvenil.

“Apoyarnos en los momentos difíciles es construir un mejor futuro. Pronta recuperación, Aranda”, escribió el exdelantero en sus redes sociales.

El respaldo también llegó desde el vestuario. Leandro Paredes fue uno de los primeros referentes en expresarse públicamente y le dedicó un mensaje de aliento. A él se sumaron Leonel Flores, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Alan Velasco.

Una baja sensible para Boca

La lesión representó un duro golpe deportivo para el Xeneize. Aranda se había convertido en una de las principales apariciones del equipo durante 2026 y era una pieza importante dentro del esquema de Rodolfo Arruabarrena.

El juvenil había sido titular en todos los partidos disputados por Boca durante el semestre y acumulaba 32 encuentros en Primera División, con un gol y dos asistencias.

Ahora, mientras el cuerpo técnico deberá encontrar una alternativa para reemplazarlo, Aranda comenzará el proceso de rehabilitación con el objetivo de volver a las canchas en 2027.