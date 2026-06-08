El triunfo amistoso de la Selección Argentina ante Honduras en Texas no solo sirvió para aceitar piezas de cara al debut mundialista, sino que también fue el escenario de un hecho histórico para el fútbol nacional. Tomás Aranda, la gran aparición de Boca Juniors en lo que va del año, hizo su estreno absoluto con la camiseta de la Albiceleste Mayor y, en apenas un puñado de minutos, logró quebrar un registro de precocidad que ostentaban nada menos que Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Del barro de la Reserva a la Scaloneta en tiempo récord

La velocidad con la que viene despegando la carrera del juvenil de 19 años es verdaderamente impactante. El mediocampista ofensivo comenzó el año jugando en la Reserva bajo las órdenes de Mariano Herrón, pero sus actuaciones obligaron a un rápido ascenso al plantel profesional xeneize.

Su debut en la máxima categoría se produjo el pasado 28 de enero. Apenas ocho partidos después marcó su primer gol oficial y, dos semanas más tarde, tuvo una noche consagratoria en la Copa Libertadores, siendo la gran figura en el triunfo 2-1 ante Universidad Católica en Chile.

Esos rendimientos captaron la atención inmediata de Lionel Scaloni, quien primero lo convocó en marzo para la Sub 20 en Ezeiza y finalmente, tras registrar 21 partidos oficiales en el club de La Ribera, decidió mandarlo a la cancha en la Mayor el pasado sábado 6 de junio.

La matemática que lo ubica por encima de los astros

El dato estadístico que asombra al mundo del fútbol marca que Aranda necesitó solamente 129 días desde su debut en la Primera de su club para hacer su estreno absoluto con la Selección Argentina.

Diego Maradona debutó en Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976 y saltó a la Selección el 27 de febrero de 1977. Demoró 130 días (un día más que el juvenil de Boca).

Por su parte, Lionel Messi tuvo su estreno profesional en el Barcelona el 16 de octubre de 2004 y su accidentado debut con la Albiceleste mayor ocurrió el 17 de agosto de 2005. Le tomó 308 días.

Con esta marca, el enganche pocitano también superó la línea de Santiago Beltrán, el promisorio arquero de River Plate que se consolida en la órbita del seleccionado y que había hecho su estreno cuatro días antes.

"Entró masticando chicle": el elogio y el reto de Scaloni

En la conferencia de prensa posterior al encuentro en suelo estadounidense, Lionel Scaloni no escatimó en elogios para la joya xeneize, aunque aprovechó para ventilar con humor un particular detalle de su personalidad en el vestuario.

"Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota... Entró masticando chicle, como si estuviera en su casa, y le dije: 'Sacate el chicle'. Porque entrena comiendo chicle, entrena tan tranquilo y se siente tan bien que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo", sentenció el DT campeón del mundo entre risas, dejando en claro que el futbolista tiene un futuro enorme por delante en el combinado nacional.