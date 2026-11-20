Boca empieza a definir sus últimas piezas para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y Tomás Aranda parece haber tomado la delantera en la disputa por un lugar en el ataque. En el primer ensayo táctico realizado en Colombia, el entrenador Rodolfo Arruabarrena lo incluyó entre los titulares, aunque minutos después probó también con Alan Velasco.

La práctica dejó una señal favorable para el juvenil, que podría acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el frente ofensivo del Xeneize. Sin embargo, la incógnita todavía no está resuelta y el cuerpo técnico tendrá una última jornada de trabajo para tomar la decisión.

Aranda aparece como una alternativa que le ofrece al equipo capacidad para generar juego, gambetear y romper líneas. De todos modos, llega a la definición con poco rodaje: desde fines de agosto acumuló apenas 60 minutos oficiales, repartidos entre su regreso ante Defensa y Justicia y el partido frente a Banfield por la Copa Argentina.

Del otro lado está Velasco, quien viene sumando continuidad y mejorando su rendimiento. Esa diferencia en el ritmo de competencia mantiene abierta la pelea por el puesto, pese a que el primer ensayo dejó al juvenil con una leve ventaja.

Boca empieza a definir sus últimas piezas para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y Tomás Aranda parece haber tomado la delantera en la disputa por un lugar en el ataque. En el primer ensayo táctico realizado en Colombia, el entrenador Rodolfo Arruabarrena lo incluyó entre los titulares, aunque minutos después probó también con Alan Velasco.

La práctica dejó una señal favorable para el juvenil, que podría acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el frente ofensivo del Xeneize. Sin embargo, la incógnita todavía no está resuelta y el cuerpo técnico tendrá una última jornada de trabajo para tomar la decisión.

Aranda aparece como una alternativa que le ofrece al equipo capacidad para generar juego, gambetear y romper líneas. De todos modos, llega a la definición con poco rodaje: desde fines de agosto acumuló apenas 60 minutos oficiales, repartidos entre su regreso ante Defensa y Justicia y el partido frente a Banfield por la Copa Argentina.

Del otro lado está Velasco, quien viene sumando continuidad y mejorando su rendimiento. Esa diferencia en el ritmo de competencia mantiene abierta la pelea por el puesto, pese a que el primer ensayo dejó al juvenil con una leve ventaja.

El regreso de Lautaro Blanco

La otra modificación que se perfila en el equipo de Boca es el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo. El defensor había sido preservado en el encuentro ante Banfield por una fatiga muscular, pero volvió a entrenarse a la par del plantel y ocuparía el lugar de Malcom Braida.

De esta manera, si se confirma la presencia de Aranda, serían dos los cambios respecto del último partido.

La probable formación de Boca para la final

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El equipo argentino buscará volver a levantar un título internacional después de 18 años.

La otra modificación que se perfila en el equipo de Boca es el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo. El defensor había sido preservado en el encuentro ante Banfield por una fatiga muscular, pero volvió a entrenarse a la par del plantel y ocuparía el lugar de Malcom Braida.

De esta manera, si se confirma la presencia de Aranda, serían dos los cambios respecto del último partido.

La probable formación de Boca para la final

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El equipo argentino buscará volver a levantar un título internacional después de 18 años.