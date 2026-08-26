Tomás Aranda se quebró el peroné y se perdería hasta seis meses en Boca

La planificación de Boca sufrió un impacto contundente en el predio de Ezeiza. Durante la práctica del plantel profesional realizada un miércoles 26 de agosto, Tomás Aranda padeció la fractura del peroné. La institución de la Ribera confirmó que la afección del mediocampista requiere una intervención quirúrgica, por lo que ingresará al quirófano e iniciará una etapa de rehabilitación que lo mantendrá alejado de la actividad competitiva durante un período prolongado.

El enganche de 19 años, nacido en Ciudadela el 9 de mayo de 2007, se había consolidado como la aparición más destacada de la institución en el año 2026. Tras concretar su debut en la Primera División el 28 de enero bajo la conducción de Claudio Úbeda, el juvenil aseguró su lugar en el esquema titular en pocas jornadas y se transformó en una pieza inamovible para el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Su rendimiento en más de 30 encuentros con la camiseta auriazul, caracterizado por la generación de juego, la gambeta y la distribución ofensiva, lo llevó a debutar con la Selección Argentina en junio de 2026. Además, firmó un contrato con vigencia hasta diciembre de 2029, respaldado por una cláusula de rescisión fija de 20 millones de dólares, proyectándose como el heredero de la camiseta número 10 ante la partida de Edinson Cavani.

Luego de superar un penal fallido frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana, el volante registró actuaciones determinantes: fue la figura en el empate ante Newell’s y resultó fundamental en el triunfo 1-0 contra Estudiantes, donde inició la maniobra del gol desde el propio campo. El cuerpo técnico de Arruabarrena lo sostenía como el eje del fútbol del equipo.

En su momento, Néstor Gorosito valoró sus condiciones al señalar que "Juega fácil, sabe interpretar dónde gambetear y dónde no". Por este motivo, la pérdida de una de las principales promesas de las divisiones inferiores altera los planes del club.

Los detalles médicos y los tiempos de recuperación

La lesión ocurrió en el desarrollo habitual del entrenamiento. El peroné representa una estructura ósea determinante en la articulación del tobillo al brindar estabilidad lateral a la pierna. Al tratarse de un Cuadro quirúrgico, donde habitualmente se emplean placas y tornillos para la fijación del hueso, los tiempos de reposo y readaptación superan a los de una dolencia muscular o ligamentaria. Aunque la entidad boquense no precisó el pie afectado ni el día programado para la operación, el diagnóstico descarta al jugador para los próximos compromisos.

En la práctica del fútbol profesional, una fractura de peroné intervenida quirúrgicamente contempla etapas progresivas. Las primeras 2 a 3 semanas corresponden al postoperatorio e inmovilización con reposo y control de la inflamación.

Entre la semana 4 y la 8 se inicia la carga progresiva mediante deambulación y tareas sin impacto. De la semana 8 a la 12 se ejecuta la readaptación deportiva con foco en fuerza, equilibrio y variaciones de ritmo. Finalmente, el retorno a la competencia oficial se sitúa en un rango general de 3 a 6 meses.

En un escenario optimista, restringido a la lesión ósea sin complicaciones asociadas, el deportista demandaría entre 10 y 12 semanas (de 2,5 a 3 meses) para trabajar a la par del grupo, y 4 meses para volver a competir de manera oficial. Sin embargo, el marco más probable en la alta competencia contempla de 4 a 6 meses de inactividad.

Bajo esta estimación, el futbolista se perdería el tramo restante del Torneo Clausura 2026, los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta de Paraguay, las probables fases de la Copa Argentina y el comienzo de la temporada 2027. A diferencia de un cuadro combinado de tibia y peroné, la fractura aislada del peroné cuenta con un pronóstico más favorable, aunque la exigencia física del puesto requiere una puesta a punto integral para prevenir recaídas.

El armado del equipo y las opciones en el plantel

La ausencia del conductor obliga a Arruabarrena a modificar el armado de la zona creativa. Boca venía sosteniendo un esquema balanceado entre futbolistas experimentados y jóvenes, con el zurdo como titular en la función de enganche.

Sin su presencia, el cuerpo técnico evalúa variantes con nombres como Kevin Zenón, Alan Velasco, Dylan Gorosito, Leonel Flores u otras opciones de la mitad de la cancha, aunque ninguno presenta idénticas características en cuanto a visión, desequilibrio individual y remate de media distancia.

El imprevisto impacta en un momento decisivo de la temporada. En la tabla de posiciones del Clausura, el conjunto xeneize se encuentra distanciado de los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que en el plano internacional debe disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana con la necesidad de contar con sus mejores elementos.