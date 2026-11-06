Boca Juniors recuperó a Tomás Aranda para uno de los tramos más importantes de la temporada. El mediocampista ofensivo de 19 años fue incluido en la lista de convocados por Rodolfo Arruabarrena para recibir a Defensa y Justicia este sábado 7 de noviembre, a las 17:30, en La Bombonera, después de superar una fractura de peroné que lo mantuvo más de dos meses fuera de las canchas.

El futbolista, que utiliza la camiseta número 10, comenzará entre los suplentes. Si bien podría sumar minutos, su ingreso todavía no está garantizado y dependerá de la decisión del cuerpo técnico. La convocatoria representa un regreso anticipado, ya que después de la operación de fines de agosto se esperaba que volviera a jugar recién en 2027.

El encuentro corresponde a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y tiene un valor decisivo para Boca. Una victoria le permitiría asegurar el primer puesto de la Tabla Anual, mientras que un empate o una derrota lo obligaría a seguir los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central.

Cómo fue la recuperación de Tomás Aranda

Aranda sufrió la lesión el 26 de agosto durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza y fue operado al día siguiente. Su evolución favorable le permitió volver a practicar a la par del plantel en poco más de 70 días, antes de los plazos que se habían calculado inicialmente.

Su último partido oficial fue el 23 de agosto, en el empate 1-1 frente a Racing. Desde entonces se perdió compromisos de la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Superclásico ante River, que terminó con una victoria de Boca.

Durante su ausencia, el Vasco recurrió a Alan Velasco y Sebastián Villa para aportar juego en ataque. Ahora, el regreso del juvenil amplía las variantes ofensivas, aunque Arruabarrena deberá administrar sus minutos para evitar una exigencia prematura.

Las bajas y los disponibles ante Defensa y Justicia

La lista de concentrados también confirmó la ausencia de Rodrigo Battaglia, quien arrastra una molestia muscular y será preservado. Ángel Romero quedó fuera por el límite reglamentario de futbolistas extranjeros.

En cambio, Boca podrá contar con Miguel Merentiel, Milton Delgado, Leonel Flores y el arquero Álvaro Montero, quienes no integraron las convocatorias definitivas de sus respectivas selecciones.

El Xeneize buscará sostener el impulso que le dejó el triunfo sobre River y cerrar la fase regular con el liderazgo de la clasificación general.

Los partidos decisivos que le quedan a Boca

Tras enfrentar a Defensa y Justicia, Boca jugará el sábado 14 de noviembre ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Una semana después, el sábado 21, disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. La recuperación de Aranda llega en ese contexto, aunque todavía resta comprobar cómo responde al ritmo de competencia.

El entrenador tendrá así una alternativa más para una seguidilla que puede definir buena parte del cierre de año del club.