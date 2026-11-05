Boca recibió una buena noticia en la previa de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura: Tomás Aranda volverá a integrar la lista de convocados. El juvenil se recuperó de una fractura de peroné y estará disponible para el partido del sábado ante Defensa y Justicia.

El futbolista de 19 años había sido operado el 27 de agosto y, en un principio, se especulaba con que su regreso se produciría recién en 2027. Sin embargo, evolucionó favorablemente y lleva varios días entrenándose a la par de sus compañeros.

Cuándo podría volver a jugar

Aranda cumplirá 72 días de recuperación desde la operación cuando Boca enfrente al Halcón. El entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene previsto llevarlo de a poco y utilizarlo como alternativa desde el banco de suplentes.

El mediocampista ofensivo había sido una de las piezas más desequilibrantes del equipo por su creatividad y capacidad para generar situaciones. Su ausencia fue cubierta primero por Alan Velasco y luego por Sebastián Villa, aunque su regreso representa una alternativa importante para el tramo decisivo de la temporada.

El último partido de Aranda había sido el 24 de agosto, en el empate 1 a 1 frente a Racing. Ahora tendrá la posibilidad de sumar minutos ante Defensa y Justicia para recuperar ritmo futbolístico.

La situación de Adam Bareiro

Otra de las novedades en el plantel está relacionada con Adam Bareiro, quien continúa con su recuperación tras una operación por una hernia discal realizada el 1 de septiembre. En Boca esperan probarlo durante los próximos días para evaluar su posible regreso.

Si responde favorablemente a las exigencias físicas, el delantero podría volver a estar entre los convocados para enfrentar a Banfield, el sábado 14 de noviembre, por las semifinales de la Copa Argentina.