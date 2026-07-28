Con apenas 11 años, el sanjuanino Tomás ya construye un camino que ilusiona al deporte provincial. El último viernes se consagró campeón del Campeonato Centro República de Judo 2026, uno de los torneos más importantes del calendario nacional, y sumó un nuevo logro a una carrera que, pese a su corta edad, ya está repleta de títulos.

El certamen se disputó entre el 23 y el 26 de julio en el Arena de Villa Carlos Paz, Córdoba. Fue organizado por la Federación Cordobesa de Judo y fiscalizado por la Confederación Argentina de Judo. Allí, Tomás obtuvo el primer puesto en la categoría Sub 13 hasta 50 kilogramos, representando a San Juan junto a una delegación integrada por 16 deportistas.

El joven representante de San Juan se quedó con la medalla de oro.

Sin embargo, este campeonato es solo una parte de un recorrido que crece año tras año. El joven deportista ya consiguió el tercer puesto en un Mundial de Jiu-Jitsu, fue campeón argentino en esa disciplina en distintas oportunidades, se convirtió en el máximo ganador de los Open Argentinos y obtuvo en dos ocasiones el Gran Prix Internacional.

Su desempeño también sobresale en otras disciplinas de combate. En lucha olímpica ganó los dos torneos que disputó, mientras que en judo acumula dos medallas doradas en competencias nacionales. Además, logró el primer puesto en un torneo de lucha en arena, confirmando una versatilidad poco habitual para su edad.

Tomás en el podio.

Detrás de cada medalla hay una rutina de esfuerzo y disciplina. Tomás entrena de lunes a sábado y tres veces por semana realiza doble turno entre judo, jiu-jitsu y gimnasio. Ese compromiso le permitió acceder a una beca del programa provincial de Alto Rendimiento, que acompaña a los deportistas con mayor proyección.

Aunque los resultados ya llaman la atención, el joven sanjuanino tiene claro cuál es su mayor desafío. Su objetivo es seguir creciendo en el alto rendimiento para, algún día, vestir la camiseta argentina en los Juegos Olímpicos y alcanzar una medalla que corone años de entrenamiento y sacrificio.

El niño representó a San Juan.