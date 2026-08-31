El deporte sanjuanino tendrá representación argentina a nivel internacional. Tomás Ferrandiz Quiroz, un judoca de apenas 11 años, logró clasificarse al Campeonato Panamericano de Judo que se disputará en Cancún, México, donde vestirá la camiseta de la Selección Argentina.

El joven, integrante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, consiguió su lugar después de una destacada actuación en el campus de entrenamiento juvenil Sub-13 y Sub-15 realizado durante el último fin de semana en el Cedem N°1, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Durante la concentración, Ferrandiz Quiroz tuvo una actuación sobresaliente: disputó nueve luchas y ganó todas. Su rendimiento terminó siendo determinante para conseguir la clasificación a la competencia continental.

La concentración reunió a algunas de las principales promesas del judo nacional y tuvo como objetivo evaluar a los deportistas que integrarán los seleccionados argentinos para los próximos compromisos internacionales, entre ellos el Panamericano y los Juegos Sudamericanos Escolares.

La confirmación de la convocatoria llegó por parte de Sergio Duarte, entrenador de la Selección Argentina de Judo en las categorías infantiles y juveniles, quien comunicó al sanjuanino y a su familia que formará parte del combinado nacional.

Una promesa sanjuanina de las artes marciales

A pesar de tener solamente 11 años, Tomás ya cuenta con experiencia en diferentes disciplinas. Además del judo, practica jiu-jitsu, donde posee cinturón naranja, lucha olímpica y lucha en arena.

En su preparación es acompañado por los profesores Martín Molina, quien trabaja junto al deportista desde sus primeros pasos en las artes marciales, y Luis Meritello, enfocado especialmente en su crecimiento técnico dentro del judo. A esto se suma el acompañamiento permanente de su familia.

Para afrontar la concentración realizada en Buenos Aires, el joven deportista también contó con el apoyo del Gobierno de San Juan.

Ahora, Tomás comenzará a prepararse para uno de los desafíos más importantes de su corta carrera deportiva. En Cancún competirá frente a representantes de distintos países dentro de la categoría Infantil A, correspondiente a judocas de 11 y 12 años, en el certamen organizado por la Confederación Panamericana de Judo.