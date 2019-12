Tomás Fonzi: "Las series tienen lo mejor del mundo del cine y de las tiras"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El actor Tomás Fonzi, quien volvió a la televisión con un rol protagónico en la serie intimista “Inconvivencia”, contó que el nuevo formato que se impone tanto en la pantalla chica como en las plataformas “tiene lo mejor del mundo del cine y de las tiras”.



“En las series tenés el tiempo para desarrollar de principio a fin todas las puntas que abre el cuento”, contó en charla con Télam Fonzi, sobre el envío de nueve capítulos que finaliza este viernes.



En "Inconvivencia", escrita y dirigida por Mariano Hueter ("El Mundo de Mateo") y que se centra en la historia de una pareja que decide dejar de convivir para salvar la relación, Fonzi encabeza el elenco en pareja con Laurita Fernández.



Luego de su participación el año pasado en “Mi hermano es un clon”, el actor decidió regresar a la pantalla chica seducido por “una propuesta dramática sobre las relaciones humanas”.



“Hueter se detiene mucho en los detalles y con los detalles cuenta muchas cosas, fue un gran desafío como actor mostrar eso, ser económico”, detalló el intérprete que debutó en televisión hace dos décadas con el exitoso "Verano del 98".



La serie, que este viernes llega a su fin, relata la historia de una pareja de treintañeros. Lucas (Fonzi) y Caro (Fernández), quienes después de siete años de romance atraviesan una crisis que los sacude y los lleva a plantearse la posibilidad de dejar de convivir para reencontrarse.



El elenco lo completan Cristina Banegas, Luis Machín, Luciano Cáceres, Gastón Soffritti, Iair Said y Marina Bellati, entre otros.



Télam: ¿Alguna vez te planteaste dejar de convivir con tu pareja?Tomás Fonzi: Me lo planteo todos los lunes (risas). Hablando en serio, la verdad es que la convivencia no es fácil, hay que tener muy aceitado el sistema, hay que llevarla, no tomar las cosas muy a pecho, no sentirse herido por cualquier cosa; creo que la clave es la sinceridad y el amor, porque uno puede equivocarse y lastimar, pero si es con buena intención es una herida leve.



T: ¿Qué extrañás de tu etapa de soltero?



TF: A veces extraño un poco el silencio y el espacio personal donde uno puede explayar sus miserias y no joder a nadie, pero también la convivencia me ha hecho mucho mejor.



T: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Laurita Fernández?



TF: Trabajar con Laurita fue un placer, es una actriz muy profesional, muy entregada a lo que había que hacer y sobre todo muy consciente de que teníamos que generar un vínculo de dos personas que viven juntas hace mucho tiempo, que ya no se aguantan pero se aman, y que tienen que inventar algo nuevo que funcione. Ellos van improvisando sobre la marcha y eso creo que Laura lo entendió desde el minuto cero.



T:¿Cómo definirías a tu personaje Lucas? ¿Encontraste puntos en común con vos?



TF: Mi personaje tiene otros problemas, siempre hay un punto de contacto con uno, todos hemos tenido algún amor, o nos ha ido mal o más o menos bien. Hay algunos aportes de otras épocas en este personaje.



T: ¿Estos últimos años estuviste más abocado al teatro?



TF: Yo no decido nada. Este fue un año intenso. Estuve todo el año haciendo teatro, trabajando en la obra “Perfectos desconocidos”, dirigida por Guillermo Francella.



Hace un tiempo descubrí que disfruto mucho hacer teatro, hay algo que tiene que ver conmigo que se relaciona con esa magia y esa cosa misteriosa que pasa con el teatro y con el público.



T: ¿Te sentís un privilegiado de trabajar en ficción en un momento en que se produce muy poco?



TF: Es un pésimo momento para la industria claramente, yo me siento un privilegiado de vivir de lo que me gusta, le pasa a poca gente.