River Plate sigue de cerca la situación de Tomás Palacios, el defensor que pertenece al Inter de Milán y que disputó la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata. El zaguero ingresó durante el segundo tiempo ante Palmeiras y tuvo participación en dos acciones importantes, en un encuentro que podría haber sido su último con la camiseta del Pincha.

El equipo platense no pudo quedarse con el título continental y perdió la final disputada en Montevideo. Mientras tanto, el Millonario mantiene negociaciones avanzadas para intentar incorporar al futbolista, que llegó a Estudiantes a préstamo durante enero.

Ingresó en el segundo tiempo y tuvo protagonismo

Palacios comenzó el encuentro desde el banco de suplentes debido a que no llegó en plenitud física, ya que arrastra una lesión en los meniscos. El entrenador Alexander Medina decidió darle minutos a los 67, cuando Estudiantes ya estaba abajo en el marcador por el gol de Ramón Sosa.

Su ingreso se produjo después de la lesión de Leandro González Pírez, quien tuvo que abandonar el campo de juego entre lágrimas. Además, el defensor había recibido una tarjeta amarilla mientras permanecía en el banco por protestar durante la primera mitad.

Durante los minutos que estuvo en cancha, Palacios mostró solidez en la marca y ganó todos los duelos terrestres que disputó. También bloqueó un remate de Mauricio que tenía destino de gol y que pudo haber significado el segundo tanto de Palmeiras.

Estuvo cerca de marcar el empate

Una de las acciones más destacadas del defensor ocurrió a los 84 minutos, cuando aprovechó un rebote y sacó una volea que terminó impactando en el lateral de la red. La jugada generó ilusión entre los hinchas de Estudiantes, que por un instante pensaron que había llegado el empate.

Su participación en la final volvió a ponerlo en el centro de la escena, especialmente por el interés que mantiene River en contratarlo. El futbolista nacido en La Pampa mide 1,96 metros y es uno de los defensores que aparecen en la planificación del Millonario.

River negocia con Inter de Milán

Desde Italia tasan al zaguero en seis millones de euros, aunque River intentaría conseguir su incorporación mediante un préstamo con opción de compra. Se trata de una modalidad similar a la que utilizó Estudiantes para sumarlo a su plantel en enero.

El Inter de Milán tendrá la decisión final sobre el futuro del jugador y deberá evaluar las alternativas que lleguen por su pase. Tras la derrota en la final continental, también existe la posibilidad de que Estudiantes no ejecute la cláusula de compra.

La búsqueda de un defensor responde a la intención de River de reforzar una zona en la que el rendimiento de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero no terminó de convencer. Además de Palacios, el club también consultó condiciones por Mauro Coronel, marcador central de Nacional de Paraguay, de 18 años.