Tombolini destacó que "la política de ingresos es el gran cambio en el diseño macroeconómico"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El flamante vicepresidente del Banco Nación (BNA), Matías Tombolini, destacó hoy que "la política de ingresos es el gran cambio en el diseño macroeconómico; que haya una moneda en el bolsillo y se reactive el consumo para recomponer un crecimiento sostenible".



A través de los decretos 47 y 48 publicados hoy en el Boletín Oficial, fueron designados Eduardo Hecker al frente del directorio del Banco Nación y Tombolini como vicepresidente, respectivamente.



"La política de ingresos -remarcó- es el gran cambio en el diseño de la política macroeconómica: pasamos de sostener que el crecimiento vendría de la mano de una financialización de la economía a sostener un paradigma distinto, que defiende este Gobierno y es el que también impulsaba Roberto Lavagna", sostuvo el economista.



En ese sentido, Tombolini agregó en diálogo con radio La Red que el hecho de "que haya una moneda en el bolsillo y eso reactive el consumo", busca "recomponer un crecimiento que sea sostenible a lo largo del tiempo".



"A Alberto Fernández no lo votaron para que aumente la jubilación (de los) que ganen 80 mil pesos, que se lo merecen y por eso se queda el Ejecutivo con la potestad para tener un margen (de aumentos), pero hasta que Argentina no tome respiro, algo tan importante como la fórmula es una discusión en serio que no se puede dar en un contexto en que no llegás a cubrir la canasta de medicamentos ni alimentos", añadió.



Las medidas previsionales, según Tombolini, apuntan "a la base de la pirámide que está muy achatada, recomponiendo sus haberes mínimos por encima de la inflación".



En relación con el impuesto de 30 por ciento al dólar para atesoramiento y compras en el exterior, el funcionario explicó que "el tributo intenta regular un tema que los argentinos tenemos: qué hacer con una cultura en la que el dólar termina siendo la manera de ahorrar en un país donde faltan dólares".



"La posibilidad de encontrar un punto de equilibrio es distribuir la carga del esfuerzo, porque todo el paquete de medidas no es otra cosa que una manera de discutir cómo repartimos los costos de una crisis terminal que tiene Argentina en materia económica", consideró.



Por otra parte y respecto de los créditos UVA, Tombolini mencionó que "el Presidente en campaña anunció un proyecto propuesto por Marco Lavagna para ajuste por coeficiente de variación salarial para que, en lugar de correr detrás de la inflación y proteger a los bancos, se proteja a los ahorristas".



"El BNA tiene más del 50 por ciento de los créditos UVA y es un actor relevante en la discusión de este tema", concluyó el nuevo vicepresidente de la centenaria institución.