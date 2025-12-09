Se conoció al campeón mundial de “destructores” en la Fórmula 1 y también la posición que ocupó Franco Colapinto. La temporada 2025 llegó a su fin con el histórico título de Lando Norris, quien logró su primer campeonato del mundo con McLaren y puso fin a la hegemonía de Max Verstappen. A nivel equipos, McLaren también celebró con el bicampeonato de constructores acompañado por el rendimiento de Oscar Piastri. Sin embargo, un tercer ranking capturó la atención por fuera de los trofeos oficiales: el llamado campeonato de “destructores”, una tabla que mide los costos de reparación por accidentes en cada escudería a lo largo del año, elaborada a partir de los datos publicados por la cuenta de Reddit Dense-Strategy-867.

El piloto que obtuvo este curioso puesto fue el brasileño Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, quien acumuló casi cuatro millones de dólares en daños generados a su monoplaza durante la temporada. La cifra se explica principalmente por su fuerte accidente en el Gran Premio de San Pablo y el posterior incidente en la carrera Sprint de ese mismo fin de semana. Detrás de él se ubicó Yuki Tsunoda, quien no continuará en la parrilla 2026, con poco menos de 3.5 millones, y el podio lo completó nada menos que el campeón del mundo, Lando Norris, con casi tres millones de dólares en reparaciones.

En cuanto a Franco Colapinto, el argentino culminó en el noveno puesto del ranking con un monto cercano a los dos millones de dólares. No obstante, el mayor golpe económico recayó sobre Alpine como equipo, que encabezó la tabla global de gastos con más de 5.3 millones, un número que se explica por la suma de daños de tres pilotos. Además del propio Colapinto, contribuyeron los incidentes de Pierre Gasly y, especialmente, los de Jack Doohan, quien, pese a correr solo seis carreras, superó los dos millones en daños y protagonizó un fuerte accidente en Suzuka al activar el DRS en plena curva que le costó más de 1.3 millones de dólares.

Así, mientras McLaren y Norris celebran los títulos oficiales, el peculiar campeonato de “destructores” dejó otras conclusiones: Bortoleto como el piloto más costoso de la temporada y Alpine como el equipo que más dinero debió invertir en reparaciones a lo largo de 2025.

