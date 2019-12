Top One Scape atropelló a tiempo y ganó el Gran Premio Joaquín de Anchorena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Top One Scape, con la monta del jinete Cristian Velázquez, ganó hoy por un cuerpo sobre Bamb Harlan el Gran Premio Joaquín de Anchorena, una prueba de 1.600 metros que fue corrida en el 14to turno de la reunión especial en el hipódromo de San Isidro.



El ganador, un hijo de Cityscape, pagó un dividendo de $ 15,50 por boleto y empleó un tiempo de 1m 32s 79/100 para los 1.600 metros de césped normal.



El Consorte, tal como es su estilo, salió a marcar el ritmo de la carrera. Corrió en la punta con mucho vértigo y logró sacarle 8 o 9 cuerpos a Kohinoor y a Bekir. Ninguno de ellos puso dar con El Consorte, quien entró a la recta final con casi 10 cuerpos de ventaja.



La carrera se puso caliente en los últimos 300 metros. El Consorte comenzó a apagarse, perdió el ritmo que traía y por atrás venía el malón de caballos.



Faltando 200 metros Top One Scape atropelló justo con la monta de Cristian Velázquez, un joven jockey que hoy ganó su primer carrera de Grupo 1.



Top One Scape terminó ganando por un cuerpo sobre Bam Harlan, que a su vez venció por el hocico a Pinball Wizard.



Los parciales fueron de 23s 91/100 para los 400 metros, de 45s 27/100 para los 800 metros y de 1m 08s 22/100 para los 1.200 metros.



Top One Scape fue una sorpresa con un sport de 15 pesos. La gente del conocido stud Castañón festejó a más no poder. No era para menos.