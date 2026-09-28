"Toqué fondo": la desgarradora confesión de Sabrina Rojas que preocupó

Sabrina Rojas tuvo una participación emocionante en el clásico programa de los fines de semana. Frente al espejo del estudio, la artista repasó distintos momentos de su carrera y abordó el reto de priorizarse a sí misma para alcanzar la tranquilidad personal. En ese sentido, admitió que le costó mucho valorarse en diferentes etapas de su vida diaria.

Al ser consultada por su mirada personal, la conductora reflexionó sobre el proceso de cambio que vivió al observar su propia trayectoria. “Hoy me gustó mucho, cosa que no me había pasado casi nunca en la vida a pesar de que he laburado de chica linda. Cuando digo me gustó mucho no hablo solo de lo físico, sino de que me gusta mi vida, me gusta cómo estoy, me gusta lo que logré, me gusta la madre que soy y me gusta lo valiente que fui”, expresó durante la emisión. También remarcó que actualmente enfoca su energía en pasar la vida de la mejor manera posible y evitar dramas innecesarios.

El quiebre de la estructura que construyó junto al padre de sus hijos fue uno de los temas centrales del intercambio. Sabrina profundizó sobre las culpas que surgen al intentar sostener un proyecto en común. “Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón. Uno tiene culpas, uno tiene hijos para tener una familia, entonces luchás tanto que ponés el cuerpo, el alma y tu felicidad para que esa familia no se rompa”, manifestó.

A pesar de la complejidad del distanciamiento, sostuvo que el camino elegido fue indispensable para el bienestar de todo el grupo. “Hasta que un día entendés que cuando no se puede, no se puede, y que también hay que elegirse como persona y como mujer y ser feliz”, añadió la invitada. Además, resaltó que la calma de sus pequeños depende del estado emocional de sus padres: “Todo se acomoda y tus hijos logran estar bien, porque lo mejor que les puede pasar a dos niños es que su mamá y su papá estén bien”.

Sobre la relación actual con Luciano Castro, la figura del espectáculo explicó que mantienen una comunicación constante centrada en la crianza. “Con el padre de mis hijos sí... somos medio una montaña rusa nosotros, tenemos vínculo todos los días”, detalló al describir que atraviesan días de desacuerdos junto a otros de gran cordialidad. A su vez, remarcó la alegría que le genera observar el buen presente de su excompañero.

En el tramo final del segmento, la actriz imaginó unas palabras dirigidas a su persona en años anteriores. Con sinceridad, señaló la importancia de abandonar a tiempo situaciones desfavorables. “Le diría: 'No aguantes tanto, que todo después se pone relindo, todo se pone espectacular, vas a creer en vos, te vas a gustar, vas a disfrutar... andate de ahí, los cuatro van a estar bien'”, concluyó en un pasaje cargado de sentimiento.