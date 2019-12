Torello rechazó críticas al mensaje del presidente Macri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado Pablo Torello (PRO) rechazó hoy las críticas de la oposición al mensaje pronunciado anoche por el presidente Mauricio Macri en cadena nacional, al advertir que "es una mentira que endeudamos al país" y pidió a los dirigentes del Frente de Todos "que gobiernen y se callen".



Torello, en declaraciones a FM Concepto, dijo que en su mensaje de anoche, Macri hizo "una descripción acertada de todo lo que se ha hecho" y si bien sostuvo que el gobierno "no pudo controlar la inflación y aumentamos la pobreza, también hubo un montón de cosas buenas. No es que se rompió todo, al contrario, el gobierno que viene va a tener muchos temas solucionados".



"Cuando dicen que se la llevaron los amigos de Macri no es verdad, la realidad es que los que están presos son ellos", aseveró el diputado del PRO, quien señaló que "los que se la llevaron y están en el banquillo de los acusados no somos nosotros: si alguien se llevó algo fueron ellos" y pidió: "Que gobiernen y se callen".



Finalmente, Torello sostuvo que "las denuncias por las cuáles estos señores están en la cárcel o están procesados es por causas que se iniciaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner" y afirmó: "Nosotros tenemos una parte de responsabilidad pero ellos parece que nunca gobernaron en la vida".