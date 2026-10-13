Tormenta de precios en San Juan: el fuerte impacto de las lluvias en Uber y Didi

Las intensas precipitaciones que comenzaron este martes en San Juan provocaron un inmediato colapso en el transporte urbano. Al registrarse una menor cantidad de choferes en la calle y dispararse la demanda de pasajeros, los sistemas automáticos elevaron los valores de manera drástica.

Esta reacción tecnológica se conoce como tarifa dinámica, un mecanismo que busca atraer conductores pero que golpea directo al bolsillo del usuario. De esta forma, tramos que habitualmente resultan económicos se vuelven prácticamente inaccesibles para el trabajador promedio en medio de la tormenta.

Cuál aplicación cuida más el bolsillo

Al comparar el comportamiento de las plataformas en el Gran San Juan, DiDi mantiene una tarifa base por kilómetro levemente inferior. Esto representa una ventaja teórica en recorridos extensos, aunque su menor flota en la provincia hace que el precio salte más rápido ante la escasez.

Por su parte, Uber cuenta con un volumen superior de vehículos activos en la Capital y los departamentos vecinos. Aunque su multiplicador puede ser más agresivo ante picos repentinos de demanda, ofrece una mayor previsibilidad para viajes cortos dentro de los cascos urbanos.

Polémica y denuncia por precios abusivos

El descontento generalizado de los sanjuaninos por los valores extremos ya escaló al ámbito legal e institucional en las últimas horas. Tras las recurrentes subas por contingencias climáticas y de transporte, se presentó una denuncia formal ante el organismo de Defensa al Consumidor.

La presentación exige que se investiguen a fondo los algoritmos de ambas empresas por considerar que imponen tarifas abusivas en momentos de urgencia. Esta acción abre un debate inédito sobre la necesidad de regular y poner topes a las aplicaciones en el territorio provincial.