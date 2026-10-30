Tormentas y granizo en cinco departamentos de San Juan para el sábado 31

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a las comunidades de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil sobre la llegada de un fenómeno inestable. Estas comunas sufrirán precipitaciones abundantes de variada intensidad durante la jornada del sábado 31 de octubre.

El informe técnico destaca que las tormentas vendrán acompañadas por ráfagas intensas de viento y la ocasional caída de granizo. Los valores de agua acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, pudiendo superar esos registros en sectores puntuales.

Esta contingencia afectará principalmente las actividades nocturnas, generando riesgo de anegamientos en calles y rutas. Ante esto, los organismos de protección civil aconsejan evitar resguardarse cerca de árboles o estructuras metálicas precarias durante los momentos de mayor actividad.

Se recomienda asegurar objetos sueltos en techos o patios y seguir atentos a la información suministrada por los canales oficiales. La vigilancia meteorológica continuará activa durante todo el fin de semana para seguir la evolución del frente inestable en la provincia.