El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol ingresó en su etapa decisiva y, a falta de dos fechas para finalizar la fase regular, comienzan a perfilarse los cruces de los octavos de final. Boca y River aparecen entre los equipos que disputarían los playoffs, mientras que otros grandes del fútbol argentino todavía luchan por conseguir un lugar entre los 16 clasificados.

El campeonato está dividido en dos zonas de 15 equipos y los ocho mejores de cada grupo avanzarán a la instancia eliminatoria. Los enfrentamientos se definirán según la posición obtenida durante la primera fase, con cruces entre clubes de diferentes zonas.

Actualmente, Instituto lidera la Zona A con 32 puntos, seguido por Vélez, Boca y Defensa y Justicia, todos con 27 unidades. En la Zona B, Rosario Central ocupa el primer puesto con 28 puntos, mientras que Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata lo siguen con 25.

De mantenerse las posiciones actuales, Boca se enfrentaría a Barracas Central en los octavos de final, mientras que River tendría como rival a Lanús. Por su parte, Independiente protagonizaría uno de los encuentros más atractivos de esta instancia frente a Rosario Central.

Así serían los cruces de octavos del Torneo Clausura 2026

Según las posiciones actuales, los enfrentamientos quedarían conformados de la siguiente manera:

Parte alta del cuadro

Instituto vs. Huracán River vs. Lanús Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza Boca vs. Barracas Central

Parte baja del cuadro

Rosario Central vs. Independiente Defensa y Justicia vs. Belgrano Vélez vs. Sarmiento Gimnasia de La Plata vs. Newell's

Estos enfrentamientos son provisorios y podrían modificarse durante las últimas jornadas. Además, algunos equipos todavía deben completar partidos pendientes, por lo que la clasificación continúa abierta.

Entre los clubes que actualmente están fuera de los puestos de playoffs aparecen San Lorenzo, Racing y Estudiantes de La Plata, tres equipos que necesitan sumar puntos y esperar otros resultados para mantener sus posibilidades de avanzar.

Cuándo se jugarán los playoffs del Clausura 2026

La fase eliminatoria comenzará durante el fin de semana del 22 de noviembre, una vez finalizada la etapa regular. El calendario establecido para la definición del campeonato es el siguiente:

Octavos de final: fin de semana del 22 de noviembre.

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre.

Los encuentros de octavos, cuartos y semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular.

En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad continúa, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La gran final se disputará el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en La Plata, y contará con la presencia de ambas hinchadas.

El campeón del Clausura obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura. Ese encuentro está previsto para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.