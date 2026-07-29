Banfield consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 al derrotar por 3-2 a Sarmiento de Junín en el estadio Florencio Sola, por la segunda fecha de la Zona B. El conjunto dirigido por Pedro Troglio parecía encaminarse hacia una goleada tras sacar una ventaja de tres goles, pero el equipo visitante reaccionó en el tramo final y obligó al Taladro a sufrir hasta el último minuto para quedarse con los tres puntos.

El encuentro comenzó con un Banfield decidido a imponer condiciones desde el inicio. Con intensidad en la presión y aprovechando los espacios que dejaba el conjunto de Junín, el local encontró rápidamente los caminos para lastimar. La superioridad quedó reflejada en el marcador gracias a la gran actuación de Perrotta, quien convirtió dos goles para encaminar el triunfo del Taladro y hacer explotar de alegría al público presente en el sur del Gran Buenos Aires.

Lejos de conformarse, Banfield siguió buscando el arco rival y encontró el tercero mediante un penal ejecutado por Sepúlveda. El delantero sorprendió con una definición picando la pelota desde los doce pasos, una acción que parecía sentenciar definitivamente el partido cuando todavía restaban varios minutos por jugarse. Con el 3-0, todo indicaba que el local tendría un cierre de encuentro sin sobresaltos.

Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el último tramo del encuentro. Un error del arquero Facundo Sanguinetti le permitió a Manuel Herrera descontar para Sarmiento y renovar las esperanzas del conjunto visitante. El gol modificó el ánimo de ambos equipos: mientras el Verde ganó confianza, Banfield comenzó a mostrar dudas y perdió el control del juego.

Impulsado por ese envión, Sarmiento fue por más y encontró el segundo tanto a través de Marabel. El descuento dejó el marcador 3-2 y llenó de incertidumbre los minutos finales, con el equipo de Junín lanzado al ataque en busca del empate y un Banfield obligado a resistir cerca de su área para conservar la ventaja.

En el cierre, el Taladro logró sostener el resultado gracias al esfuerzo defensivo y al respaldo de su gente. Pese al sufrimiento, el pitazo final desató el alivio en el Florencio Sola y le permitió sumar tres puntos fundamentales luego de haber caído en la primera fecha del campeonato.

Con este triunfo, Banfield dejó atrás el mal comienzo del Clausura y tomó impulso de cara a la próxima jornada, cuando visitará a Estudiantes de Río Cuarto. Sarmiento, en cambio, continúa sin unidades en el certamen y buscará recuperarse en Junín frente a Independiente Rivadavia para no perder terreno en la Zona B.