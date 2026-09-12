Newell's y Vélez empataron 1-1 este viernes en el estadio Marcelo Bielsa, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El Fortín estuvo en ventaja durante gran parte del encuentro, pero Alan Soñora apareció sobre el final con un gran tiro libre y rescató un punto para el conjunto rosarino.

Vélez consiguió abrir el marcador a los 26 minutos del primer tiempo. Después de una asistencia de Elías Gómez, Ronaldo Martínez apareció para definir la jugada y colocar el 1-0 para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Newell's intentó reaccionar y comenzó a generar peligro sobre el arco visitante. Ya en el complemento, el conjunto rosarino tuvo una oportunidad inmejorable después de que el árbitro sancionara penal por una mano de Simón Escobar dentro del área.

Santiago Solari se hizo cargo de la ejecución, pero Tomás Marchiori respondió y contuvo el remate para mantener la ventaja de Vélez.

La Lepra siguió buscando el empate y hasta llegó a convertir mediante una espectacular chilena de Walter Núñez. Sin embargo, la acción fue anulada por posición adelantada de Matías Cóccaro.

Cuando parecía que Vélez se llevaba los tres puntos de Rosario, Newell's encontró el premio en tiempo adicional. A los 47 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó una mano de Lucas Robertone y Alan Soñora ejecutó el tiro libre que terminó en el 1-1 definitivo.

Con el empate, Vélez llegó a los 17 puntos y, al término de su encuentro, quedó en lo más alto de la Zona A. Newell's, por su parte, alcanzó las 13 unidades y sumó un punto importante en la pelea por mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.