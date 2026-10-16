El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene definidos los cuatro enfrentamientos de cuartos de final, que comenzarán este sábado 17 de octubre. Tras completarse la fase regular, ocho equipos continúan en la pelea por el título y buscarán avanzar a las semifinales en una serie de partidos que se disputarán entre el sábado y el miércoles 21.

La última fecha terminó de acomodar la tabla de posiciones con la victoria de Sportivo Desamparados por 3 a 1 frente a Unión de Villa Krause, en el estadio 12 de Octubre. El resultado le permitió al conjunto de Puyuta finalizar como líder con 42 puntos, superar a Alianza, que terminó con 41, y asegurarse la localía en los cuartos de final.

El triunfo también dejó una particularidad: Desamparados y Unión volverán a enfrentarse en la próxima instancia. El Víbora terminó primero, mientras que el Azul quedó octavo con 25 unidades, por lo que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria.

Cuándo y dónde se jugarán los cuartos de final

La actividad comenzará el sábado 17 de octubre con dos partidos programados para las 16.30. Marquesado recibirá a Sportivo 9 de Julio en su cancha, mientras que Minero Argentino enfrentará a Trinidad en el estadio de Peñarol.

El domingo 18 será el turno de Alianza y Rivadavia, que se medirán desde las 17 en el Estadio del Bicentenario. El conjunto de Santa Lucía llega como segundo de la fase regular y buscará aprovechar su buen rendimiento para avanzar de ronda.

El último encuentro se disputará el miércoles 21 de octubre, cuando Desamparados reciba a Unión a partir de las 16.30, en Puyuta.

Los cuatro enfrentamientos quedaron programados de la siguiente manera:

Sábado 17 de octubre, 16.30: Marquesado vs. 9 de Julio, en cancha de Marquesado.

Sábado 17 de octubre, 16.30: Minero Argentino vs. Trinidad, en el estadio de Peñarol.

Domingo 18 de octubre, 17.00: Alianza vs. Rivadavia, en el Estadio del Bicentenario.

Miércoles 21 de octubre, 16.30: Desamparados vs. Unión de Villa Krause, en Puyuta.

Cómo se definirán los clasificados a semifinales

Los cuartos de final se disputarán a partido único, con localía para el equipo que haya terminado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular. De esta manera, los cuatro ganadores conseguirán su lugar entre los mejores del certamen.

En caso de empate durante los 90 minutos, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales. Sin embargo, Desamparados contará con una ventaja deportiva especial ante Unión: si el encuentro termina igualado, el conjunto puyutano avanzará directamente a semifinales por haber finalizado primero.

La gran final del Clausura se disputará en un estadio neutral y contará con la presencia de ambas parcialidades. Por el momento, la fecha del encuentro que definirá al campeón todavía no fue confirmada.

Con el calendario establecido, el fútbol sanjuanino se prepara para una etapa decisiva en la que los ocho mejores equipos intentarán dar un paso más hacia el título provincial.