River Plate no logra salir del mal momento. Este miércoles sufrió una nueva derrota al caer 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha del Torneo Clausura, y profundizó un arranque de semestre muy por debajo de las expectativas.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llegó a La Plata con la necesidad de recuperarse tras el traspié en el debut frente a Barracas Central. Sin embargo, volvió a mostrar dificultades para generar peligro y terminó pagando muy caro su falta de eficacia ofensiva.

Durante gran parte del encuentro, River manejó la posesión de la pelota, pero ese dominio territorial no se tradujo en situaciones claras de gol. Gimnasia, en cambio, fue paciente y aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo. A los 80 minutos, Alexis Steimbach apareció dentro del área para convertir el único tanto del partido y desatar el festejo del conjunto platense.

El panorama se complicó aún más para el Millonario por las molestias físicas de Mauro Arambarri y Marcos Acuña, quienes debieron ser reemplazados durante el entretiempo. Las lesiones se suman al delicado presente futbolístico de un plantel que todavía no encuentra respuestas en el inicio del campeonato.

Con este resultado, River acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, ambas sin poder convertir goles. La caída también se suma a la reciente eliminación en la Copa Argentina, por lo que el ciclo de Eduardo Coudet atraviesa uno de sus momentos más complejos desde su llegada al club.

Del otro lado, Gimnasia consiguió su primera victoria en el certamen después de haber perdido en la jornada inaugural. El Lobo aprovechó la oportunidad frente a su gente y sumó tres puntos valiosos para comenzar a recuperarse en el campeonato.