Torra condenó la violencia y llamó al cese de los disturbios, que atribuyó a "infiltrados"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente catalán, Quim Torra, condenó hoy y pidió el cese de los disturbios violentos que están teniendo lugar en Barcelona y otras ciudades catalanas, que atribuyó a "infiltrados" que buscan manchar la imagen del movimiento independentista. "Hago una llamada a la calma y a la serenidad; el movimiento independentista no ha sido ni es violento", dijo Torra en una comparecencia institucional emitida por TV. "No se pueden permitir estos incidentes, no hay justificación ni razón para quemar coches ni para ningún acto vandálico; la protesta ha de ser siempre pacífica", añadió. El líder secesionista aseguró también que es "normal y bueno protestar por una sentencia injusta y absolutamente aberrante", pero añadió: "No podemos permitir que grupos de infiltrados y provocadores destruyan la imagen del independentismo". "No podemos caer en la trampa, no podemos aceptar que pocos que no nos representan rompan el camino que ha seguido el independentismo", subrayó. "El 1 de octubre derrotamos al Estado sin destrozar nada; el independentismo construye, no destroza", insistió, mencionando la fecha del referendo de autodeterminación celebrado bajo prohibición en 2017. "Serenidad, determinación, civismo y no violencia", insistió el líder secesionista mientras en Barcelona continuaban los violentos disturbios que por segundo día consecutivo empañan las protestas del movimiento secesionista.