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Torta de manzana sin masa: la receta fácil y con pocos ingredientes
POR REDACCIÓN
La torta de manzana sin masa es una versión renovada y muy sencilla del clásico postre, ideal para acompañar el mate o disfrutar en el desayuno durante toda la semana. Esta preparación económica tiene a la fruta como gran protagonista absoluta sin necesidad de preparar tapas ni bases tradicionales. Esta variante destaca por ser extremadamente húmeda, tierna y fácil de cocinar en cualquier momento en casa.
Ingredientes:
3 manzanas grandes
2 huevos
100 g de azúcar
120 ml de leche
100 g de harina leudante
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de canela opcional
30 g de manteca derretida
Almendras fileteadas para decorar
Preparación:
Pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en láminas finas.
En un recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
Incorporar la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.
Agregar la harina y la canela.
Cuando la preparación esté homogénea, sumar las manzanas y revolver para que queden bien empapadas de la mezcla.
Volcar todo en un molde enmantecado y enharinado.
Cubrir con las almendras fileteadas.
Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que esté firme y dorada.
El secreto para que la torta quede bien húmeda consiste en cortar las manzanas bien finitas y utilizar una buena cantidad de fruta en relación con la mezcla.