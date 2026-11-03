La torta de manzana sin masa es una versión renovada y muy sencilla del clásico postre, ideal para acompañar el mate o disfrutar en el desayuno durante toda la semana. Esta preparación económica tiene a la fruta como gran protagonista absoluta sin necesidad de preparar tapas ni bases tradicionales. Esta variante destaca por ser extremadamente húmeda, tierna y fácil de cocinar en cualquier momento en casa.

Ingredientes:

3 manzanas grandes

2 huevos

100 g de azúcar

120 ml de leche

100 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela opcional

30 g de manteca derretida

Almendras fileteadas para decorar

Preparación:

Pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en láminas finas.

En un recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

Incorporar la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.

Agregar la harina y la canela.

Cuando la preparación esté homogénea, sumar las manzanas y revolver para que queden bien empapadas de la mezcla.

Volcar todo en un molde enmantecado y enharinado.

Cubrir con las almendras fileteadas.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que esté firme y dorada.

El secreto para que la torta quede bien húmeda consiste en cortar las manzanas bien finitas y utilizar una buena cantidad de fruta en relación con la mezcla.