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Torta de manzana sin masa: la receta fácil y con pocos ingredientes

Descubre cómo preparar una deliciosa torta de manzana sin masa con la mejor receta para disfrutar al máximo cada tarde con el mate.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Torta de manzana sin masa para el mate con pocos ingredientes y frutas.

La torta de manzana sin masa es una versión renovada y muy sencilla del clásico postre, ideal para acompañar el mate o disfrutar en el desayuno durante toda la semana. Esta preparación económica tiene a la fruta como gran protagonista absoluta sin necesidad de preparar tapas ni bases tradicionales. Esta variante destaca por ser extremadamente húmeda, tierna y fácil de cocinar en cualquier momento en casa.

Ingredientes:

  • 3 manzanas grandes

  • 2 huevos

  • 100 g de azúcar

  • 120 ml de leche

  • 100 g de harina leudante

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 cucharadita de canela opcional

  • 30 g de manteca derretida

  • Almendras fileteadas para decorar

Preparación:

  • Pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en láminas finas.

  • En un recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

  • Incorporar la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.

  • Agregar la harina y la canela.

  • Cuando la preparación esté homogénea, sumar las manzanas y revolver para que queden bien empapadas de la mezcla.

  • Volcar todo en un molde enmantecado y enharinado.

  • Cubrir con las almendras fileteadas.

  • Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que esté firme y dorada.

El secreto para que la torta quede bien húmeda consiste en cortar las manzanas bien finitas y utilizar una buena cantidad de fruta en relación con la mezcla.

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