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Torta matera de manzana: la receta sin harina ni azúcar con solo 5 ingredientes
POR REDACCIÓN
Para acompañar el mate o preparar una merienda diferente, la torta matera de manzana es una alternativa sencilla que se puede hacer en casa con pocos ingredientes. Esta versión no lleva harina ni azúcar refinada y se caracteriza por quedar húmeda y esponjosa.
Además, no requiere batidora y utiliza cinco ingredientes principales: huevos, manzanas, coco rallado o avena, miel o edulcorante y polvo para hornear. También se pueden incorporar canela, esencia de vainilla y frutos secos para darle más sabor.
Para esta preparación se recomienda utilizar manzanas verdes, ya que tienen una textura más firme y soportan mejor la cocción. Su sabor ligeramente ácido también permite equilibrar el dulzor de la miel o el edulcorante.
Ingredientes para la torta matera de manzana
Para preparar esta receta se necesitan:
- 4 huevos.
- 2 manzanas.
- 1 taza de coco rallado o avena.
- Miel o edulcorante a gusto.
- 1 cucharada de polvo para hornear.
De manera opcional, se pueden sumar nueces, almendras, esencia de vainilla o canela.
Cómo preparar la torta matera paso a paso
Primero hay que rallar las manzanas, que pueden utilizarse con o sin cáscara, y colocarlas en un recipiente. Luego, se deben batir los huevos e incorporarlos a la fruta hasta integrar ambos ingredientes.
El siguiente paso consiste en agregar el coco rallado o la avena y utilizar miel o edulcorante para darle el toque dulce. En este momento también se puede incorporar esencia de vainilla o una pizca de canela.
Una vez que la preparación esté integrada, se añade el polvo para hornear. Quienes quieran darle una textura diferente pueden sumar nueces o almendras picadas.
Mientras tanto, hay que precalentar el horno a 180 °C. La mezcla se coloca en un molde preparado previamente y se cocina durante aproximadamente 30 minutos.
Una vez terminada la cocción, se recomienda dejar enfriar la torta antes de desmoldarla. El resultado es una preparación húmeda y esponjosa, ideal para acompañar el mate, café o té.