Toto Kirzner reveló por qué decidió construir su carrera artística sin utilizar el apellido Suar, pese a ser hijo de Adrián Suar. Durante una entrevista radial, el actor contó que incluso su padre le sugirió adoptar ese nombre, pero él prefirió conservar el apellido que figura en su DNI.

El integrante de Olga habló del tema durante una entrevista en Otro Plan, por Radio con Vos, donde además repasó la particular historia familiar detrás del apellido artístico que hizo famoso su padre.

Según explicó, todo comenzó con su abuelo, Leibele Schwartz, un cantante lírico de origen judío que vivió primero en Estados Unidos y luego se instaló en Argentina. Cuando comenzó a participar en programas de radio, su nombre y apellido resultaban difíciles de pronunciar para algunos presentadores.

Por ese motivo comenzaron a llamarlo Leo Suárez y, con el paso del tiempo, aquella adaptación terminó transformándose en Leo Suar. Años después, Adrián Kirzner decidió tomar ese apellido para utilizarlo profesionalmente y pasó a ser conocido públicamente como Adrián Suar.

“Le causó gracia y lo tomó. Dijo: ‘Bueno, es más sencillo, Adrián Suar’”, recordó Toto sobre la decisión que tomó su padre al iniciar su trayectoria en el espectáculo.

Sin embargo, cuando llegó su propio turno de comenzar una carrera como actor, Toto eligió un camino diferente. Según contó, su padre llegó a plantearle la posibilidad de utilizar también Suar como apellido artístico.

“Mi viejo en un momento me decía: ‘Toto Suar nos queda mal’”, relató entre risas. Pero la propuesta nunca terminó de convencerlo. “No me siento cómodo. Usemos nuestro apellido. ¿Para qué carajo lo tengo, si no?”, respondió al explicar por qué optó por presentarse como Toto Kirzner.

De esta manera, el joven decidió mantener públicamente el apellido familiar original y diferenciar su identidad artística de la de su padre, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.

La relación de la familia Kirzner con el espectáculo, sin embargo, comenzó mucho antes de Adrián y Toto. Leibele Schwartz desarrolló una extensa carrera como cantante popular y litúrgico, actor y jazan, mientras que Lilian Keller, abuela de Toto, también se desempeñó como actriz.