Tottenham, con Lamela y Lo Celso como titulares, venció a Norwich City

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tottenham, con los volantes argentinos Erik Lamela y Giovani Lo Celso como titulares, venció hoy a Norwich City por 2 a 1 en Londres en uno de los tres partidos correspondientes a la 24ta. fecha de la Premier League inglesa de fútbol.



El inglés Dele Alli (PT 38m) y el coreano Heung-Min Son (ST 35m) marcaron los goles para los dirigidos por el portugués Jose Mourinho, mientras que el finlandés Teemu Pukki (ST 25m, de penal) anotó para Norwich City.



Lo Celso disputó los 90 minutos y Lamela fue reemplazado a los 17 minutos del segundo tiempo por el dinamarqués Christian Eriksen.



En el club londinense regresó el arquero francés Hugo Lloris recuperado totalmente de la fractura en el brazo izquierdo ocurrida el el 5 de octubre del año pasado ante Brighton And Hove por la liga inglesa. Durante su ausencia, el argentino Paulo Gazzaniga cubrió su lugar.



La jornada continuó con la goleada de Leicester ante West Ham por 4 a 1. En el equipo londinense fueron titulares el defensor Pablo Zabaleta y el volante Manuel Lanzini.



Más tarde: Manchester United-Burnley.



Más resultados: Aston Villa 2-Watford 1; Bournemouth 3-Brighton And Hove 1; Everton 2-Newcastle 2; Sheffield United 0-Manchester City 1; Chelsea 2-Arsenal 2.



Mañana: Wolverhampton-Liverpool.







-Posiciones-



Liverpool 64 puntos; Manchester City 51; Leicester 48; Chelsea 40; Manchester United, Tottenham y Wolverhampton 34; Sheffield 33; Southampton 31; Crystal Palace, Everton, Arsenal y Newcastle 30; Burnley 27; Aston Villa y Brighton And Hove 25; West Ham, Watford y Bournemouth 23; Norwich 17.