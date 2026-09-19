Aston Villa derrotó 3-2 a Tottenham como visitante por la quinta fecha de la Premier League 2026/27. El equipo visitante llegó al encuentro sin victorias en el campeonato y consiguió sumar sus primeros tres puntos.

Tottenham también buscaba su primera victoria de la temporada, después de dos empates y dos derrotas en sus cuatro presentaciones anteriores. El conjunto local además llegaba sin haber convertido goles en el torneo.

Buendía marcó un golazo

Aston Villa tomó una ventaja importante durante el encuentro y Emiliano Buendía fue protagonista del tercer tanto. A los 78 minutos, el argentino recibió la pelota en la zona central, avanzó y sacó un remate desde afuera del área que terminó en uno de los ángulos.

El gol significó el 3-0 parcial para el conjunto visitante y fue una de las acciones destacadas del partido. Antes habían convertido Johan Manzambi y Nicolas Jackson para Aston Villa.

Tottenham reaccionó sobre el final

Con el encuentro prácticamente definido, Tottenham logró descontar y terminó acercándose en el marcador. Conor Gallagher marcó a los 86 minutos y Jan Paul van Hecke convirtió en contra en el tiempo agregado, para establecer el 3-2 definitivo.

El triunfo le permitió a Aston Villa conseguir su primera victoria de la temporada en la Premier League. Tottenham, en cambio, no pudo sostener su reacción y terminó sufriendo su tercera derrota en el campeonato.