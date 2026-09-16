Mauro Icardi podría protagonizar un inesperado regreso a una de las principales ligas de Europa. El Tottenham Hotspur comenzó a evaluar la incorporación del delantero argentino, quien permanece como agente libre tras finalizar su etapa en Galatasaray y luego de que se enfriara la posibilidad de desembarcar en Lazio.

Según informaron medios italianos como Cronache di Spogliatoio y Calcio Mercato, el conjunto inglés analiza avanzar por el rosarino de 33 años para intentar solucionar uno de los principales problemas que atraviesa en el inicio de la temporada: la falta de gol. Por el momento, se trata de un interés y no existe confirmación oficial de una negociación cerrada.

Tottenham atraviesa un arranque complicado en la Premier League. En sus primeras cuatro presentaciones no convirtió goles: perdió 3-0 ante Brentford y 2-0 frente a Newcastle, mientras que empató 0-0 contra Nottingham Forest y Everton. Además, quedó eliminado de la Carabao Cup tras caer 3-1 frente al Liverpool.

Ese escenario habría llevado al cuerpo técnico encabezado por Roberto De Zerbi a considerar distintas alternativas para reforzar el ataque. Actualmente, Dominic Solanke aparece como la principal referencia de área, mientras que Omar Marmoush puede desempeñarse como una variante ofensiva.

Icardi aparece como una oportunidad particular debido a que se encuentra sin contrato y puede incorporarse a un equipo pese al cierre del mercado de pases. El argentino quedó libre luego de su paso por Galatasaray, donde consiguió seis títulos, y acumula más de 250 goles durante su carrera profesional.

Antes de que surgiera la posibilidad del Tottenham, el delantero estuvo cerca de regresar al fútbol italiano. Lazio mantuvo conversaciones por su contratación, aunque el entrenador Gennaro Gattuso finalmente priorizó a Andrea Pinamonti para ocupar el puesto de centrodelantero.

El atacante todavía tiene distintas alternativas para continuar su carrera. Olympiacos y PAOK de Grecia, Atlético Mineiro de Brasil y Everton de Inglaterra también fueron vinculados con el argentino durante las últimas semanas.