“Toy Story 5” llega a San Juan con una aventura sobre imaginación y tecnología

Los juguetes más famosos del cine vuelven a la pantalla grande con el estreno de Toy Story 5, la nueva producción de Disney y Pixar que reúne nuevamente a Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo en una aventura marcada por el avance de la tecnología y los cambios en la forma de jugar.

La película, dirigida por Andrew Stanton y con una duración de 102 minutos, plantea un nuevo desafío para los personajes: la llegada de los dispositivos digitales que comienzan a desplazar el lugar de los juguetes tradicionales en la vida de Bonnie, la niña que heredó parte de la colección de Andy.

En esta nueva historia aparece Lilypad, una tableta parlante que rápidamente captura la atención de Bonnie y pone en tensión el vínculo con sus antiguos juguetes. El conflicto gira alrededor de la relación entre lo artesanal y las pantallas, aunque la película evita presentar a la tecnología como una enemiga absoluta y pone el foco en la importancia de la imaginación.

La propuesta busca recuperar uno de los rasgos centrales de la saga: transformar una historia de juguetes en una reflexión sobre temas como la amistad, la soledad, el paso del tiempo y la necesidad de conservar la capacidad de crear mundos propios.

Funciones en San Juan

El estreno ya cuenta con funciones en los principales complejos cinematográficos de la provincia.

En Play Cinema se ofrece en formato 2D y 3D con horarios que van desde la tarde hasta la noche. En Cines Multiplex también hay funciones en 2D, 3D y 4D/3D. Además, Cinemacenter San Juan suma alternativas en 2D, 3D y funciones especiales.

Play Cinema. 2D Cast: 15:40, 17:00, 17:40, 19:00, 19:30, 21:00, 21:30, 23:00 h. 3D Cast: 16:30, 18:20, 20:30, 22:15 h. Trasnoche Sábado 20/06 2D Cast: 00:10 h

Multiplex. 2D Cast: 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 h. 3D Cast: 16:00, 18:00, 20:00 h. 4D/3D Cast: 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40 (excepto sábado), 18:00, 18:30, 20:20 h. Viernes y sábado 23:10 h. 3D Cast: 16:45, 19:00, 21:20 h. 2D Cast. sala turbo: 17:15, 19:30, 21:50 h. 2D Cast. Función distendida: sábado 17:40 h

Como parte de la propuesta para el público sanjuanino, Club Huarpe ofrece todos los días un beneficio de 2x1 en entradas 2D y 3D para todas las funciones de la película en los cines adheridos.

Para acceder a la promoción, los socios deben presentar la credencial de Club Huarpe al momento de comprar las entradas en las salas participantes.

Con el regreso de Woody, Buzz y compañía, Toy Story 5 propone una nueva historia para distintas generaciones y suma una oportunidad para disfrutar el estreno con un beneficio exclusivo en San Juan.