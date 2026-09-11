Toyota Argentina confirmó que fabricará los dos papamóviles que utilizará el papa León XIV durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los vehículos estarán desarrollados sobre la base de la Hilux que la automotriz produce en su planta de Zárate y serán adaptados especialmente para los traslados del Pontífice.

La compañía trabajará junto a un carrocero homologado para realizar las modificaciones necesarias en las dos camionetas, que luego serán donadas para formar parte del operativo oficial durante la estadía de León XIV.

Las unidades deberán responder a los requerimientos de movilidad y seguridad establecidos para este tipo de desplazamientos. Sin embargo, Toyota decidió mantener en reserva las características técnicas de los vehículos por cuestiones vinculadas con la seguridad.

De esta manera, no se conocerán por el momento detalles sobre un eventual blindaje, sistemas de comunicación ni otras modificaciones que puedan incorporarse a las Hilux.

Dos Hilux producidas en Argentina

La elección de la Toyota Hilux tiene un componente particular: las camionetas que transportarán al Papa serán de producción nacional.

El modelo es fabricado por Toyota en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, y luego será sometido a las modificaciones necesarias para transformarlo en un vehículo apto para los recorridos oficiales.

La robustez del modelo y la posibilidad de contar con asistencia y mantenimiento local también fueron factores considerados para un operativo que requerirá coordinación permanente entre la empresa, las autoridades y las fuerzas de seguridad.

Además, disponer de dos unidades permitirá alternarlas de acuerdo con los diferentes recorridos previstos y mantener un segundo vehículo disponible ante cualquier eventualidad.

Los dos papamóviles podrían ser utilizados en distintas actividades que León XIV realice tanto en Buenos Aires como en Córdoba, aunque el recorrido definitivo todavía depende de la agenda oficial que comunique la Santa Sede.

La visita de León XIV

La llegada del Papa a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante las últimas semanas, representantes del Vaticano, el Gobierno nacional, la Iglesia y distintas jurisdicciones avanzaron en la organización de las actividades y los operativos necesarios para recibir al Pontífice.

El Gobierno también puso en marcha dispositivos especiales de seguridad para las actividades que se desarrollarán durante esos días.

Mientras se ultiman los detalles de la agenda, Toyota avanzará con la adaptación de las dos Hilux que tendrán un rol particular durante la visita: convertirse en los vehículos oficiales de León XIV en su paso por Argentina.