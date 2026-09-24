El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Protección Civil, puso en marcha un plan integral para restablecer y fortalecer los sistemas de comunicación por radiofrecuencia VHF en los departamentos más alejados del territorio provincial. La iniciativa busca prevenir contingencias y asegurar el contacto operativo antes de la llegada de fenómenos climáticos adversos. En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular del organismo, Diego Morales, confirmó que los equipos técnicos ya se encuentran desplegados en el terreno realizando tareas de mantenimiento, instalación de equipos y reparación de infraestructura de transmisión.

El despliegue de los especialistas abarca áreas estratégicas como Valle Fértil —donde ya se acondicionaron sectores de difícil acceso como la Sierra de Chávez—, Jáchal, Iglesia y Calingasta. Del mismo modo, la cobertura prioritaria se extiende a los departamentos de Sarmiento, Zonda y Ullum, comunidades que presentan un elevado riesgo de quedar incomunicadas frente a temporales o crecidas de cauces. El objetivo central de esta medida es garantizar una red de enlace directa e ininterrumpida entre las intendencias municipales, la Policía de San Juan, los centros de salud y sanidad, las dotaciones de bomberos voluntarios, Protección Civil e instituciones de seguridad nacional como Gendarmería.

Autonomía tecnológica ante el colapso energético

La decisión de priorizar la tecnología de Very High Frequency (VHF) responde a sus ventajas estructurales frente a las comunicaciones digitales convencionales y las redes de telefonía celular. Tal como explicó Morales a este medio, “los sistemas digitales y las señales móviles dependen de repetidoras, enlaces satelitales y centros de cómputo que quedan fuera de servicio de forma inmediata ante un corte generalizado en el suministro eléctrico”.

En contraste, el sistema VHF opera bajo la modalidad de señal punto a punto, vinculando de forma directa las antenas con los equipos emisores y receptores. “Esta característica técnica permite que la red continúe funcionando de manera totalmente autónoma mediante generadores eléctricos auxiliares de bajo consumo”, explicó Morales.

De este modo, los brigadistas, fuerzas de seguridad y personal sanitario desplegados en las zonas de emergencia mantienen la claridad y la efectividad del mensaje sin depender de infraestructuras externas.

Entre las labores operativas que llevan a cabo los técnicos de Protección Civil se destaca el levantamiento y ajuste de torres de transmisión, además del reacondicionamiento de equipos de radio que se encontraban en desuso dentro de las dependencias policiales. “Esta recuperación del parque de comunicaciones existente optimiza los recursos públicos y acelera los tiempos de respuesta en cada departamento”, dijo el director.

Monitoreo por El Niño y logística de evacuación

El acondicionamiento del esquema de comunicaciones se ejecuta en una fase preventiva clave ante los pronósticos de los principales institutos meteorológicos internacionales. Los informes advierten que a partir del mes de octubre el fenómeno climático de El Niño experimentará una intensificación sustancial en la región, lo que incrementa la probabilidad de precipitaciones extraordinarias, crecidas repentinas en cauces de ríos y fuertes ráfagas de viento.

Frente a este escenario, la estrategia oficial comprende además una articulación directa entre Protección Civil, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y las áreas de Sanidad provincial. La meta es abastecer galpones regionales de provisiones e insumos de primera necesidad, asegurando que cada municipio cuente con autonomía operativa y centros de evacuados adecuadamente equipados para responder de inmediato ante eventuales desastres naturales.