Un trabajador municipal de 32 años murió aplastado por el mecanismo compactador de un camión recolector de residuos mientras realizaba una descarga en un basural de la localidad de Fernández, en Santiago del Estero. La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda.

El accidente ocurrió alrededor de las 9.30 del lunes, en el basural ubicado en el paraje Mistol, a unos 10 kilómetros de Fernández. Tejeda había llegado al lugar junto a otros empleados municipales para descargar los residuos domiciliarios que habían recolectado durante la jornada.

El camión era conducido por Gonzalo Madrid, de 29 años, mientras que junto a él viajaban los recolectores Mariano Cáceres, de 27 años, Juan Miguel Cordero y Tejeda.

Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras averiguaciones, Cordero era quien operaba las palancas ubicadas detrás de la cabina para accionar el sistema de descarga. Primero elevó la tolva para permitir que los residuos fueran expulsados del vehículo.

Una vez terminada la descarga, el trabajador volvió a accionar el mecanismo para bajar la tolva y retirarse del predio. Por motivos que todavía son investigados, Tejeda se encontraba detrás del camión en ese momento y quedó atrapado cuando la estructura descendió.

Sus compañeros advirtieron lo ocurrido y volvieron a levantar la tolva para intentar auxiliarlo. Sin embargo, Tejeda murió en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas.

Ahora los investigadores buscan determinar por qué el trabajador se encontraba detrás de la unidad cuando comenzó a descender el mecanismo. Una de las hipótesis apunta a que pudo haber intentado revisar si había quedado algún residuo dentro del camión o realizar alguna maniobra imprevista, aunque esto todavía no fue confirmado.

Detuvieron a un compañero

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría N° 35 y peritos de la Departamental 8 trabajaron en el lugar para reconstruir la mecánica del hecho.

El fiscal Hugo Herrera ordenó la aprehensión de Juan Miguel Cordero, quien quedó imputado por el delito de homicidio culposo. Además, dispuso que Madrid y Cáceres presten declaración testimonial para establecer con precisión qué ocurrió durante los últimos momentos de la maniobra.

La investigación continúa y Cordero deberá ser indagado en los próximos días. La Justicia busca determinar si hubo una negligencia durante la maniobra y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que Tejeda quedara detrás del camión cuando la tolva comenzó a bajar.