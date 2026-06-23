Trabajadores de Ureña iniciaron una protesta por atrasos salariales y reclamos laborales

Trabajadores de Ureña realizaron este martes 23 de junio una medida de fuerza en Nechochea y Oro, donde opera Ureña, para reclamar por una serie de irregularidades vinculadas al pago de salarios y condiciones laborales. Según expresaron los empleados, atraviesan una situación que se mantiene desde hace meses y que afecta a más de 50 personas.

Los trabajadores denunciaron que existen diferencias entre las condiciones laborales acordadas y lo que reciben actualmente en sus haberes. Entre los reclamos mencionaron pagos incompletos, atrasos salariales y situaciones relacionadas con horas extras y tareas fuera del horario habitual.

“Tenemos 5 horas en blanco en el recibo cuando Naturgy le está pagando lo que corresponde a Ureña. Naturgy no paga a Ureña, se han atrasado en algunos trabajos, pero esa carga nos la están pasando a nosotros y no corresponde”, manifestó uno de los empleados durante la protesta.

Además, señalaron que reciben bonos no remunerativos que figuran en los recibos de sueldo pero que, según indicaron, no son cobrados. También cuestionaron la forma en la que se liquidan las horas extras y las guardias.

“Muchos trabajan las 8 horas del día y si después surge una emergencia tienen que salir a trabajar, pero eso no se paga como extra ni como trabajo nocturno. Si la persona dice que no puede asistir, pierde el presentismo”, explicó otro trabajador.

Los empleados aseguraron que la situación se agravó en los últimos meses debido a los retrasos en los pagos. “Hace tres meses venimos recibiendo adelantos y se nos juntan las deudas para poder pagar los créditos y comer”, expresaron.

Acompañamiento de la UOCRA

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acompañaron el reclamo y confirmaron que solicitaron una audiencia de conciliación obligatoria para buscar una solución al conflicto.

Alberto Tovares, secretario de la UOCRA, sostuvo que los trabajadores “quieren trabajar, pero bajo las condiciones que dice el convenio colectivo”.

“No se puede estar pagando como se está pagando, no se puede estar marginando de la manera que se margina a estos trabajadores que lo están haciendo por su familia”, señaló.

El dirigente gremial explicó que la solicitud fue presentada ante las autoridades laborales y que esperan una convocatoria para reunir a las partes involucradas.

Reclamo por una respuesta empresarial

Los trabajadores afirmaron que hasta el momento no recibieron una respuesta formal por parte de la empresa y reclamaron que los responsables se presenten para dialogar.

La medida de fuerza continuará, según indicaron, hasta que exista una propuesta que permita regularizar la situación. “Esto se termina si regularizan la situación y dan la cara. Nosotros hacemos el trabajo, ellos tienen que conseguir el dinero que corresponde”, sostuvo uno de los empleados.

Desde la UOCRA indicaron que, en caso de no haber avances, los trabajadores mantendrán la protesta hasta lograr una solución al conflicto.