Un intenso temporal de nieve mantiene aislados desde el jueves a los trabajadores del campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, provincia de Catamarca. Las extremas condiciones climáticas impiden cualquier tipo de desplazamiento y obligan al personal a permanecer resguardado hasta que mejore el tiempo.

La situación se agravó durante el fin de semana, cuando el termómetro descendió hasta los -27°C, mientras las nevadas continuaron de manera ininterrumpida, cubriendo completamente los caminos de alta montaña y dejando intransitables los accesos al yacimiento.

Las imágenes enviadas desde el campamento reflejan la magnitud del fenómeno. Varias camionetas quedaron prácticamente sepultadas bajo la nieve y, en algunos sectores, la acumulación supera el metro de altura, dificultando no solo la circulación de vehículos sino también la movilidad de los animales de la zona.

A las intensas nevadas se suma la escasa visibilidad provocada por el viento y las precipitaciones, lo que imposibilita cualquier intento de traslado por los caminos cordilleranos.

Ante este escenario, las tareas en el yacimiento permanecen condicionadas por las condiciones meteorológicas. La prioridad de la empresa y de las autoridades es garantizar la seguridad del personal, que permanece dentro del campamento con los recursos necesarios hasta que sea posible abandonar el lugar sin riesgos.

El temporal también afecta a otros sectores de la cordillera del oeste catamarqueño. Uno de los puntos más comprometidos es el Paso Internacional San Francisco, que continúa cerrado al tránsito debido a la acumulación de nieve y al fuerte viento.

En ese corredor fronterizo se registran temperaturas cercanas a los -22°C y ráfagas que superan los 170 kilómetros por hora, una combinación que impide completamente la circulación entre Argentina y Chile.

Las autoridades realizan un monitoreo permanente de la situación para determinar cuándo podrán restablecerse las condiciones mínimas de seguridad y reabrir los caminos de alta montaña.

Mientras tanto, los trabajadores del campamento Tres Quebradas permanecerán resguardados en las instalaciones, a la espera de que cesen las nevadas y puedan retomarse las actividades en una de las zonas mineras más importantes de la cordillera catamarqueña.