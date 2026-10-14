Una oferta laboral en la Antártida llama la atención por sus condiciones particulares: trabajar durante varios meses en una base histórica rodeada de hielo y pingüinos, con un salario que puede alcanzar los 2.500 euros mensuales. La propuesta pertenece a la fundación británica UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), responsable de administrar Port Lockroy, un antiguo puesto militar convertido en museo, tienda de recuerdos y oficina postal.

Según la información difundida, la remuneración se ubica entre 1.700 y 2.500 euros al mes, de acuerdo con el puesto. La organización también cubre el alojamiento, la comida y el equipamiento necesario para afrontar las condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, el empleo no consiste únicamente en contar animales. Los integrantes del equipo deben atender a los visitantes que llegan en cruceros, vender recuerdos, procesar correspondencia y colaborar con las tareas de conservación del lugar.

Dónde queda la base y qué tareas deben realizar

El trabajo se desarrolla en la isla Goudier, en el archipiélago Palmer, frente a la península Antártica. Allí se encuentra Port Lockroy, una base británica establecida en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y restaurada décadas después.

Durante el verano austral, entre noviembre y marzo, el lugar recibe visitantes de distintas partes del mundo. El equipo debe mantener las instalaciones, atender el pequeño museo y gestionar la oficina postal, conocida como Penguin Post Office.

Una de las tareas más llamativas es el seguimiento de la colonia de pingüinos papúa que habita la isla. Los trabajadores colaboran en el registro de nidos, huevos y polluelos para contribuir al monitoreo ambiental y estudiar el impacto de las visitas turísticas sobre la fauna.

Cuánto pagan y cómo son las condiciones

La remuneración publicada oscila entre 1.700 y 2.500 euros mensuales. Además del salario, la fundación proporciona alojamiento, alimentos y ropa adecuada para el clima polar.

La experiencia, sin embargo, exige una importante adaptación. En Port Lockroy no hay agua corriente y el agua potable debe trasladarse desde las embarcaciones. Las duchas son limitadas y las condiciones meteorológicas pueden dificultar el abastecimiento.

También hay tareas físicas, como transportar recipientes de agua, mover cajas, retirar nieve y colaborar con la descarga de suministros. Las jornadas informadas son de aproximadamente nueve horas, en un entorno aislado y con servicios básicos limitados.

Qué requisitos tiene la convocatoria

La organización busca personas mayores de 18 años, con buena condición física y capacidad para convivir en un equipo reducido durante varios meses. Los puestos incluyen tareas de coordinación de la base, administración de la tienda y asistencia general.

Aunque UKAHT acepta postulaciones de distintas nacionalidades, establece una condición clave: los candidatos deben residir en el Reino Unido al comenzar la selección y contar con autorización para trabajar allí. La fundación no tramita visas laborales.

De acuerdo con la página oficial de la organización, las postulaciones para la temporada antártica 2026-2027 ya cerraron. El período de trabajo previsto se extiende desde fines de octubre de 2026 hasta fines de marzo de 2027.

Aclarar que la convocatoria ya cerróEliminar la repetición sobre el salario