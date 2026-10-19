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Trabajo en San Juan: Terra Logística busca choferes y hará entrevistas en Pocito
POR REDACCIÓN
Terra Logística S.A. realizará este martes 20 de octubre entrevistas laborales en Pocito para incorporar choferes con experiencia comprobable en alta montaña, manejo de carretones y transporte de cargas peligrosas. La convocatoria está dirigida a conductores que cumplan con estos requisitos, considerados excluyentes por la empresa.
Los interesados deberán presentarse personalmente entre las 9 y las 12 en avenida José Uñac y calle Rodríguez, en Pocito, con su currículum vitae.
Cuáles son los requisitos para postularse
La búsqueda está orientada a choferes con amplia experiencia en tareas de conducción que requieren conocimientos específicos y manejo de vehículos de gran porte.
Según informó la empresa, los postulantes deberán acreditar:
Experiencia en conducción en alta montaña.
Amplia experiencia en manejo de carretones.
Experiencia en transporte de cargas peligrosas.
Estos requisitos son excluyentes, por lo que la convocatoria está destinada a personas que ya cuenten con trayectoria en este tipo de trabajos.
Dónde y cuándo serán las entrevistas
Las entrevistas se realizarán de manera presencial este martes 20 de octubre de 2026, de 9 a 12, en la intersección de avenida José Uñac y calle Rodríguez, en Pocito, San Juan.
Desde Terra Logística solicitaron a los interesados concurrir con su CV para participar del proceso de selección.