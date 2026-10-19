Terra Logística S.A. realizará este martes 20 de octubre entrevistas laborales en Pocito para incorporar choferes con experiencia comprobable en alta montaña, manejo de carretones y transporte de cargas peligrosas. La convocatoria está dirigida a conductores que cumplan con estos requisitos, considerados excluyentes por la empresa.

Los interesados deberán presentarse personalmente entre las 9 y las 12 en avenida José Uñac y calle Rodríguez, en Pocito, con su currículum vitae.

Cuáles son los requisitos para postularse

La búsqueda está orientada a choferes con amplia experiencia en tareas de conducción que requieren conocimientos específicos y manejo de vehículos de gran porte.

Según informó la empresa, los postulantes deberán acreditar:

Experiencia en conducción en alta montaña.

Amplia experiencia en manejo de carretones.

Experiencia en transporte de cargas peligrosas.

Estos requisitos son excluyentes, por lo que la convocatoria está destinada a personas que ya cuenten con trayectoria en este tipo de trabajos.

Dónde y cuándo serán las entrevistas

Las entrevistas se realizarán de manera presencial este martes 20 de octubre de 2026, de 9 a 12, en la intersección de avenida José Uñac y calle Rodríguez, en Pocito, San Juan.

Desde Terra Logística solicitaron a los interesados concurrir con su CV para participar del proceso de selección.