Trabajo, futuro y estudios: qué preocupa a los jóvenes sanjuaninos

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, DIARIO HUARPE salió a las calles para preguntarles a los jóvenes sanjuaninos cómo se imaginan de acá a cinco años. Las respuestas combinaron proyectos personales, carreras universitarias, trabajo, vivienda y un deseo que apareció varias veces: la posibilidad de irse de San Juan o incluso de Argentina.

Para Morena Vargas, el futuro está lejos del país. “Estar fuera de Argentina”, respondió al ser consultada sobre dónde se proyecta en cinco años. Su idea es estudiar una carrera, recibirse, tener un trabajo que le permita ganar dinero y construir una vida junto a su pareja.

La joven explicó que la situación económica es uno de los motivos que la lleva a pensar en emigrar. “No es porque no me guste, sino porque la economía del país no es muy buena”, sostuvo, y planteó sus dudas sobre los salarios que podría recibir una vez insertada en el mercado laboral.

Facultad, trabajo y proyectos personales

Juan Cruz Centeno, de 18 años, tiene una meta más inmediata: comenzar la facultad. Sin embargo, reconoce que entre sus principales temores aparecen las dificultades económicas y la posibilidad de no poder avanzar como espera.

En tanto, Francisco Páez, también de 18 años, estudia Contador Público en la Universidad Nacional de San Juan y se imagina recibido dentro de cinco años. “A medida que va pasando el tiempo me voy a enfrentar a las cosas y ahí voy a ver cómo las resuelvo”, contó.

Otros jóvenes consultados también hablaron de terminar la secundaria y continuar sus estudios. Entre las carreras mencionadas aparecieron Ingeniería Industrial, Educación Física y Kinesiología.

La economía, una preocupación que se repite

Más allá de las distintas respuestas, hubo un punto en común: la preocupación por la situación económica. La inflación, los salarios, la falta de empleo y las dificultades para independizarse aparecen como obstáculos en los proyectos de los jóvenes.

Algunos incluso imaginan su futuro fuera del país. Otros sueñan con probar suerte en el fútbol o encontrar oportunidades laborales en otros lugares.

Así, a 25 años de que la ONU estableciera el Día Internacional de la Juventud, las voces de los jóvenes sanjuaninos muestran una generación que tiene proyectos y ganas de avanzar, pero que también mira el futuro con preguntas sobre el trabajo, el dinero y las posibilidades concretas de cumplir sus sueños.