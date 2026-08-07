Como ocurre cada 7 de agosto, el Santuario de San Cayetano volvió a convertirse en un lugar de encuentro para cientos de sanjuaninos que llegaron con una misma intención: agradecer, pedir y renovar la esperanza. En la jornada dedicada al patrono del pan y del trabajo, las oraciones estuvieron marcadas por el deseo de conservar el empleo, conseguir una oportunidad laboral y pedir salud para las familias.

Desde temprano, largas filas de fieles se acercaron para participar de las misas, tocar la imagen del santo y recibir el tradicional pan bendecido, un símbolo que representa el sustento diario y la confianza en que nunca faltará el alimento en los hogares.

Entre quienes aguardaban su turno para ingresar al templo, las historias tenían un denominador común: la gratitud.

"Vengo a pedirle y, más que nada, a agradecerle por cada día de trabajo y por la salud. Que todos podamos conseguir y conservar nuestros trabajos", expresó una de las devotas mientras esperaba para ingresar al santuario.

La fe como compañía de todos los días

Muchos de los presentes aseguraron que la visita a San Cayetano forma parte de una tradición familiar que se repite año tras año.

Uno de los fieles contó que nunca deja de llevar consigo una imagen del santo y que atribuye a su intercesión muchas de las oportunidades laborales que ha tenido.

"Vengo a agradecer por el trabajo que siempre me da. Tengo mi estampita y mi imagen de San Cayetano, las llevo a todos lados. Las veces que le he pedido me ha ayudado, así que estoy muy agradecido. Todos los años intento venir a cumplir y también a pedir por toda la Argentina, para que quienes no tienen trabajo puedan conseguirlo y quienes lo tienen puedan conservarlo", manifestó.

Las plegarias no estuvieron dirigidas únicamente a las necesidades personales. Muchos aprovecharon la fecha para pedir por familiares, amigos y por la situación económica del país.

Pedidos que se repiten cada año

En medio de la celebración, otra familia resumió el sentido de la peregrinación con una frase que se escucha cada 7 de agosto.

"Como todos los años venimos a pedir por pan, trabajo y salud", señalaron.

Consultados sobre su situación laboral, respondieron que mantienen su empleo desde hace casi tres décadas, aunque reconocieron que el contexto económico genera preocupación.

"Gracias a Dios tengo trabajo desde hace 27 años. Venimos a agradecer y a seguir pidiendo que no nos falte el pan de cada día", afirmaron.

Al ser consultados sobre cómo observan la realidad laboral, no ocultaron su inquietud.

"Lo veo bastante complicado, pero siempre quiero estar agradeciendo por todo a San Cayetano, que siempre nos ayuda", expresó uno de los presentes.

Una celebración marcada por la esperanza

Más allá de las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, la festividad volvió a demostrar que la figura de San Cayetano continúa siendo un símbolo de esperanza para quienes buscan una oportunidad laboral o desean conservar la que ya tienen.

Con oraciones, promesas y agradecimientos, la comunidad sanjuanina renovó una tradición que trasciende generaciones y que cada año convierte al santuario en un espacio donde la fe y la esperanza se unen alrededor de un mismo pedido: que nunca falten el pan, el trabajo y la salud.