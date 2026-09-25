Al enfrentarse por primera vez con el edificio de avenida Juan B. Justo, en Palermo Hollywood, la pregunta aparece casi sola: “¿Dónde está el bar?”. Desde la calle no hay una entrada que permita imaginar demasiado lo que espera arriba. Pero enseguida aparece el equipo de Trade, guía hasta los ascensores y, sin escalas, el viaje termina en el piso 28.

Cuando las puertas se abren, la escena cambia por completo. Buenos Aires aparece iluminada detrás de enormes ventanales, la barra se extiende frente a la ciudad, la música comienza a marcar el ritmo y los distintos espacios invitan a recorrer el lugar antes incluso de elegir una mesa.

Así comienza la experiencia en Trade Sky Club, el bar inaugurado el 28 de agosto de 2026 en lo alto de la torre, en Palermo Hollywood. Gastronomía, coctelería, DJ y una vista prácticamente de 360° sobre la Capital forman parte de una propuesta nocturna que permite conocer Buenos Aires desde otra perspectiva.

CABA desde un piso 28

Una de las particularidades de Trade Sky Club es que la vista no queda limitada a un solo ventanal. El lugar está dividido en distintos ambientes y sectores orientados hacia diferentes puntos de la Ciudad, lo que permite cambiar de paisaje mientras se recorre el bar.

Desde un sector, avenida Juan B. Justo se convierte en una extensa línea de luces. En otros puntos, la mirada atraviesa edificios, barrios y buena parte del horizonte porteño. Para quien observa Buenos Aires por primera vez desde esa altura, la reacción suele ser inmediata: detenerse unos segundos frente al vidrio, casi boquiabierto, antes de pensar qué tomar o qué comer.

Esa panorámica acompaña durante toda la noche. Se puede cenar junto a los ventanales, acercarse a la barra, pasar a otro sector del salón o simplemente recorrer los distintos ambientes para descubrir cómo cambia la Ciudad según hacia dónde se mire.

Un bar que cambia con la noche

Trade Sky Club pertenece al mismo grupo que desarrolló Trade Sky Bar, ubicado en el edificio Comega del Microcentro. Sin embargo, la propuesta de Palermo Hollywood tiene una identidad propia y busca extender la experiencia más allá del tradicional after office.

La iluminación tenue, la música y la cabina de DJ permiten que el clima vaya cambiando con el paso de las horas. Al comienzo puede funcionar como un espacio para cenar o tomar un cóctel mientras cae la noche; después, la música gana protagonismo y el ambiente adquiere un perfil más cercano al de un club.

Durante la visita de DIARIO HUARPE, esa transformación pudo verse sin perder nunca de vista el elemento que atraviesa toda la propuesta: Buenos Aires permanece detrás, iluminada, viva, como parte de la ambientación.

Gastronomía, tragos y música

La barra ocupa uno de los lugares centrales del salón y ofrece coctelería clásica y de autor, además de vinos y espumantes. Detrás de las botellas iluminadas vuelve a aparecer la ciudad, haciendo que incluso sentarse frente a la barra tenga un escenario propio.

La gastronomía también acompaña la experiencia. La propuesta fue trabajada por el chef Dante Liporace y apunta a combinar platos para una cena completa con opciones que puedan compartirse durante la noche.

Carnes, pescados, sushi, pastas y diferentes preparaciones forman parte de una carta que busca adaptarse a distintos momentos. La experiencia incluyó una carne acompañada por papas, mientras que el cierre llegó con un postre de presentación cuidada.

En Trade Sky Club, sin embargo, la comida no intenta quitarle protagonismo al entorno. Funciona como parte de una experiencia más amplia, en la que también cuentan el cóctel, la música, los espacios y, sobre todo, la posibilidad de cenar con Buenos Aires extendiéndose detrás del plato.

Una postal increíble

Palermo tiene bares, restaurantes y propuestas nocturnas prácticamente en cada cuadra. Trade Sky Club encontró una forma distinta de sumarse a esa oferta: subir hasta el piso 28.

La ubicación en Palermo Hollywood también aporta a esa identidad. Desde la torre Qiub se observa desde arriba uno de los sectores de Buenos Aires que más se transformó en los últimos años, entre gastronomía, vida nocturna y nuevos desarrollos.

Para quien visita CABA, Trade Sky Club puede ser algo más que una salida para tomar un trago. La experiencia comienza con aquella pregunta frente al edificio, continúa con el ascensor que sube sin escalas y termina cuando se abren las puertas y la Ciudad aparece, de golpe, a los pies del visitante.

A partir de ahí, solo queda elegir desde qué rincón mirar Buenos Aires.

Dato

Trade Sky Club está ubicado en avenida Juan B. Justo 1517, esquina Honduras, en el piso 28, Palermo Hollywood. El espacio funciona como bar, restaurante y club nocturno, con gastronomía, coctelería y DJ. En Instagram puede encontrarse como @trade.skyclub.