En un clima de profundo dolor y respeto, la comunidad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, recibió este sábado los restos de Matías Valenzuela, el piloto de helicóptero fallecido en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

El cortejo fúnebre ingresó a la ciudad en una emotiva caravana por las calles, donde vecinos salieron a despedirlo entre aplausos, lágrimas y gestos de reconocimiento hacia quien muchos conocían por su apodo, "Ronco". La llegada del cuerpo generó una fuerte conmoción en la comunidad, que destacó su trayectoria, el compromiso y la calidad humana de Valenzuela.

Amigos y allegados lo recordaron como una persona apasionada por su trabajo y con un gran vínculo con quienes lo rodeaban. Este domingo se realizará el velatorio en General Belgrano, donde familiares, amigos y vecinos podrán darle el último adiós.

La partida de Matías Valenzuela deja una profunda tristeza en su ciudad y entre quienes compartieron su vida, en medio de los homenajes que se multiplicaron tras su regreso.

Familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y destacaron su profesionalismo y calidad humana.