La posibilidad de que el accidente aéreo ocurrido en Ischigualasto, Valle Fértil, haya sido consecuencia de una desorientación espacial provocada por las condiciones meteorológicas comenzó a tomar fuerza tras las declaraciones del piloto Fernando Scabuzzo. El experimentado aviador sostuvo que el helicóptero pudo haber ingresado en una zona de nubes con techo muy bajo, lo que habría impedido al piloto mantener referencias visuales antes del impacto que dejó siete personas fallecidas.

"Yo creo que no fue una falla de la máquina ni una imprudencia. Me inclino por una cuestión meteorológica que pudo haber generado una desorientación espacial. Cuando un piloto queda metido en una masa de nubes y el techo está muy bajo, pierde la noción de la ubicación. En una maniobra para buscar una ruta o un rumbo puede terminar impactando contra una elevación del terreno", explicó Scabuzzo en Cadena 3 Rosario.

El piloto aclaró que se trata de una apreciación basada en su experiencia y no en los resultados de la investigación. "Esa es una opinión personal de alguien que ni siquiera estuvo en el lugar. Será la Junta de Investigación de Accidentes la que determine exactamente qué fue lo que pasó", remarcó.

Qué es la desorientación espacial

Scabuzzo explicó que la desorientación espacial es un fenómeno conocido en la aviación y que puede producirse cuando una aeronave vuela dentro de una masa de nubes sin referencias visuales suficientes.

"En ese momento había un techo muy bajo. La base de las nubes había descendido muchísimo y el lugar donde volaban tiene alturas muy irregulares. En esas condiciones, cualquier maniobra para intentar salir o encontrar el rumbo correcto puede llevar al piloto a encontrarse con una montaña", detalló.

Además, descartó que, según su experiencia, el accidente haya estado relacionado con el estado del helicóptero o con una maniobra imprudente del piloto. "Conozco la máquina y sé que es excelente. También conozco la capacidad del Ronco Valenzuela y estoy convencido de que jamás habría puesto en riesgo a las personas que llevaba a bordo", afirmó.

Un vuelo con riesgos permanentes

El especialista también recordó que la operación aérea que realizaba Matías "Ronco" Valenzuela era una de las más exigentes dentro de la actividad aeronáutica.

"El vuelo de lucha contra incendios es de alto riesgo. Muchas veces se desarrolla entre montañas, en zonas inhóspitas o con maniobras muy complejas. No es un vuelo de placer y tiene un alto porcentaje de que algo salga mal", sostuvo.

Mientras continúa la investigación para determinar las causas del siniestro, la hipótesis de la desorientación espacial aparece como una de las explicaciones planteadas desde el ámbito aeronáutico, aunque las conclusiones definitivas dependerán de las pericias que realice la Junta de Investigación de Accidentes.

El vuelo que terminó en una tragedia

El helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) despegó en la mañana del martes desde San Juan y se dirigía hacia La Rioja para sumarse al operativo de combate de un incendio forestal, luego de participar en una jornada de capacitación. El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 y, minutos más tarde, otra aeronave que sobrevolaba la zona detectó el lugar donde se había producido el impacto en el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil.

El accidente no dejó sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de la provincia, Germán Videla; los jefes de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal; el piloto Matías "Ronco" Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Tras la confirmación de la tragedia, el gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial y suspendió los actos oficiales. En paralelo, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil inició las pericias para establecer qué provocó la caída del helicóptero, mientras los cuerpos fueron recuperados en el operativo desplegado en la zona del siniestro.