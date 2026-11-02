Un turista argentino de 26 años murió este lunes 2 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil, luego de sufrir un trágico accidente mientras realizaba un vuelo en ala delta. La víctima viajaba acompañada por un instructor, quien también perdió la vida tras el impacto ocurrido cuando intentaban aterrizar en la playa de São Conrado.

El joven fue identificado como Adrián Guillermo Arismendi, mientras que el instructor era Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. Ambos habían despegado desde Pedra Bonita, uno de los sitios turísticos más conocidos de Río de Janeiro para la práctica de deportes aéreos.

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió cuando el ala delta se aproximaba a la zona de aterrizaje habilitada sobre la playa. Por motivos que todavía se investigan, el equipo se desvió de su trayectoria habitual y terminó impactando violentamente contra un muro que separa el paseo marítimo de la arena.

Testigos que presenciaron el hecho señalaron que el ala delta realizó una maniobra a una altura inferior a la habitual antes de estrellarse. En ese sector existe un desnivel de aproximadamente 2,5 metros, una característica que habría agravado las consecuencias del impacto.

El Cuerpo de Bomberos recibió el aviso de emergencia alrededor de las 11.23 y desplegó un importante operativo de rescate, que incluyó personal especializado y apoyo aéreo. Las dos víctimas fueron asistidas en estado crítico y trasladadas al Hospital Municipal Miguel Couto, ubicado en el barrio de Gávea.

De acuerdo con las autoridades sanitarias brasileñas, ambos ingresaron al establecimiento con un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales médicos, ninguno logró sobrevivir.

Era su primera experiencia en ala delta

Uno de los datos más conmovedores del caso es que Arismendi realizaba su primer vuelo en ala delta. El joven argentino había viajado a Río de Janeiro junto a un grupo de amigos, quienes también participaban de la actividad turística.

Por su parte, el instructor Rodrigues dos Santos contaba con una trayectoria de aproximadamente diez años como piloto del Club São Conrado de Vuelo Libre. Según informaron desde la institución, había obtenido su habilitación como instructor cerca de un año atrás, después de completar las instancias de capacitación correspondientes.

Tras el fatal accidente, las autoridades dispusieron la suspensión temporal de los vuelos en la zona. La investigación quedó en manos de la Comisaría 15ª de Gávea, que ordenó peritajes sobre el equipo utilizado y comenzó a tomar declaraciones a los testigos para determinar las causas del siniestro.

La tragedia volvió a generar preocupación por la seguridad de las actividades de vuelo libre en uno de los destinos turísticos más visitados de Brasil.