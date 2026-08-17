Al menos diez personas murieron y varias resultaron heridas tras el vuelco de un micro turístico durante la madrugada de este domingo en Petrópolis, en la región serrana del estado de Río de Janeiro, Brasil. El vehículo había partido desde Belo Horizonte y tenía como destino Copacabana.

El siniestro ocurrió cerca de las 4.30, cuando el colectivo circulaba por el kilómetro 91 de la ruta BR-040, en la zona de Cascatinha. Por causas que todavía son investigadas, el conductor perdió el control, el vehículo salió de la calzada y terminó volcado junto a la ruta, en un sector rodeado de vegetación.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo con bomberos, personal sanitario y agentes de la Policía Federal de Carreteras. Los rescatistas trabajaron durante varias horas para asistir a los pasajeros, algunos de los cuales habían quedado atrapados entre los restos del vehículo.

Los primeros reportes indicaron que entre las víctimas fatales había ocho mujeres y una menor de edad. Además, dos pasajeros permanecían internados en grave estado y otras doce personas habían sufrido heridas de consideración moderada. Los lesionados fueron derivados a distintos centros de salud de Petrópolis, Duque de Caxias y Río de Janeiro.

El micro pertenecía a la empresa Estrela Guia Turismo y había salido durante la noche del sábado desde Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, con destino al turístico barrio de Copacabana. Los reportes iniciales señalaron que transportaba a 47 personas.

La Policía Civil inició una investigación para determinar las circunstancias del vuelco. Las pericias buscarán establecer qué provocó que el conductor perdiera el control durante el descenso por la sierra, en un tramo caracterizado por curvas pronunciadas y fuertes pendientes.

La empresa responsable del vehículo expresó sus condolencias por las víctimas y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.