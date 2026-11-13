Un grave episodio familiar terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en el departamento Pocito. Un hombre de 54 años murió y una mujer de 39 resultó herida luego de ser atropellados por una camioneta conducida por su sobrino, de 18 años, en el barrio Campo de Batalla, en la localidad de Carpintería.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:08. De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven intentaba mover una camioneta Chevrolet S10 cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y embistió a dos familiares que se encontraban en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Páez Quiroga, de 54 años, y Cinthia Orozco, de 39. Ambos fueron alcanzados por el rodado y necesitaron asistencia médica de urgencia.

Tras el siniestro, llegó al lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107. La médica que intervino constató el fallecimiento de Páez Quiroga, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Rawson en código rojo. Según la información inicial, al momento de recibir asistencia se encontraba consciente.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio y determinar cómo se produjo la pérdida de control de la camioneta.