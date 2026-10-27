Una tragedia conmocionó a la localidad de Corzuela, en la provincia de Chaco, luego de que tres nenes de entre 4 y 5 años fueran encontrados muertos en una represa municipal. Los menores, que eran dos hermanos y su primo, habían desaparecido de su casa durante la tarde del domingo 25 de octubre. Tras varias horas de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados por Bomberos Voluntarios en el interior del espejo de agua.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4 años. Los tres habían quedado al cuidado de su abuela mientras el padre de los hermanos viajaba a la localidad de Las Breñas para asistir a un familiar enfermo.

Según la reconstrucción policial, cuando el hombre regresó a su vivienda, alrededor de las 19.30, su suegra le informó que los pequeños habían salido de la casa y que desconocía dónde se encontraban. Ante la desesperación por no poder localizarlos, el padre dio aviso a la Policía, que inició un operativo de búsqueda con la colaboración de bomberos y vecinos.

Durante los rastrillajes, varios habitantes de la zona señalaron que habían visto a los niños cerca de una represa ubicada en la intersección de las calles Lavalle y avenida Urquiza. A partir de esos testimonios, los equipos de rescate concentraron las tareas en el lugar.

Finalmente, alrededor de las 22.30, personal de Bomberos Voluntarios encontró los cuerpos sin vida de los tres menores dentro del agua. El hallazgo provocó una profunda conmoción entre los familiares y vecinos que participaban del operativo.

Investigan cómo llegaron los tres nenes a la represa

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Rafart Anton, del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3 de Charata, quien ordenó realizar autopsias para establecer las causas y el momento de las muertes.

La funcionaria explicó que todavía se encuentran reuniendo testimonios de familiares y vecinos, además de analizar las pruebas obtenidas en el lugar. En ese sentido, aclaró que por el momento no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales. "En principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona", señaló la fiscal al referirse al estado de la investigación.

Uno de los aspectos que intentan esclarecer los investigadores es cómo lograron ingresar los niños al reservorio municipal, ya que el predio cuenta con un cerco perimetral e iluminación. Una de las hipótesis es que hayan pasado por debajo de las barras de protección.

Además, la fiscal advirtió que la represa presenta sectores de gran profundidad y pozos generados por las descargas de agua. El espacio no está habilitado para bañarse ni para realizar actividades recreativas.

Mientras se esperan los resultados de las autopsias, los investigadores también analizan imágenes de cámaras de seguridad cercanas al lugar, que podrían ayudar a reconstruir los últimos movimientos de los pequeños y determinar las circunstancias de la tragedia.