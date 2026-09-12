Un incendio arrasó durante la noche del viernes un hogar de adultos mayores ubicado en Pitrufquén, en la región de La Araucanía, al sur de Chile. El siniestro dejó 16 personas fallecidas y diez sobrevivientes hospitalizados, según informó el municipio local.

Al momento de iniciarse el fuego, en el geriátrico había 24 residentes y solamente una cuidadora. Las llamas fueron controladas recién durante las primeras horas del sábado, mientras bomberos, policías y equipos de asistencia trabajaban en el lugar.

Antecedentes de irregularidades

La tragedia generó conmoción en Pitrufquén y puso nuevamente el foco sobre las condiciones de funcionamiento de los establecimientos destinados al cuidado de adultos mayores.

Desde el municipio señalaron que el hogar tenía antecedentes de funcionamiento irregular y que había recibido observaciones por parte de las autoridades sanitarias. Según el funcionario de la Seremi de Salud José Bravo, el establecimiento había sido sumariado y multado desde 2019 y registraba antecedentes de reincidencia.

La alcaldesa Jacqueline Romero indicó además que en febrero la Municipalidad había solicitado una fiscalización porque el lugar no cumplía con la normativa y tenía un sumario sanitario en curso.

Investigan las causas

La Fiscalía inició una investigación durante la madrugada para determinar cómo comenzó el incendio y cuál fue su causa, además de descartar la intervención de terceras personas. Los propietarios del hogar privado fueron citados a declarar.

Durante la mañana, los equipos de emergencia continuaron con la remoción de escombros y las tareas de limpieza, mientras la Policía mantenía acordonada la zona.

El presidente chileno José Antonio Kast se refirió a la tragedia y pidió conocer la verdad. También aseguró que ordenó medidas urgentes para revisar las condiciones de los hogares de ancianos en todo el país. La Municipalidad de Pitrufquén, por su parte, decretó tres días de duelo comunal por la tragedia.