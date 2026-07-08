Wilson Maturano tenía 52 años y era un reconocido gasista que además participaba en un equipo de fútbol de veteranos. El hombre fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada en Concepción, Capital, y la Justicia investiga si su muerte se produjo por una intoxicación con monóxido de carbono.

Según se conoció, Maturano trabajaba como gasista y compartía publicaciones relacionadas con su oficio en redes sociales. Días atrás había mostrado una instalación de un calefón que había realizado, con detalles sobre los materiales utilizados y el trabajo realizado.

La principal hipótesis que analiza la investigación apunta a que una hornalla de un anafe habría quedado encendida durante la madrugada, luego se habría apagado y generado una acumulación de gas en el ambiente cerrado. De todos modos, las causas serán confirmadas por la autopsia correspondiente.

Además de su actividad laboral, Maturano era jugador del Club San Pedro de Chimbas, donde integraba la categoría Súper Maxi. La institución lo despidió con un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

“Descansa en Paz amigo. Quedamos asombrados y muy tristes tras tener que informar tal noticia que nos golpea fuerte esta vez”, expresaron desde el club al recordar al futbolista.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Cereceto, entre avenida Alem y Salta. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 2ª, personal del Cuartel Central de Bomberos, Policía Científica y la UFI Delitos Especiales.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el último contacto que la familia tuvo con Maturano fue el lunes. Su madre, Violeta González, indicó que el hombre había regresado del gimnasio y se había recostado en la vivienda ubicada al fondo del domicilio familiar.

Durante la mañana siguiente, su hijo Franco Maturano ingresó al lugar luego de varios llamados sin respuesta. Al entrar, encontró a su padre sin vida y advirtió olor a gas en el ambiente, una pantalla a gas sin llama, la llave abierta y falta de ventilación.

También fue hallado muerto el perro de la familia que se encontraba dentro de la vivienda. La médica interviniente determinó signos compatibles con una intoxicación con monóxido de carbono y se ordenó el traslado del cuerpo para realizar la necropsia que permitirá establecer la causa definitiva del fallecimiento.